聽新聞
test
0:00 / 0:00
聞嗅師的經驗談 老闆撒香水遮臭適得其反
台南市環保局副局長陳幸芬有豐富聞嗅與稽查經驗，她說，曾稽查工廠時，業者為掩蓋廢棄味道，灑明星花露水，反而產生讓人難以忍受的異味，因超標被罰。環保局表示，目前最難判定異味的是畜牧場，有了聞嗅師，業者要當心了。
陳幸芬表示，自己曾承辦空氣業務，原台南縣有家生產保麗龍的工廠，經常被檢舉偷排廢氣，發出令人難以忍受的異味，有一天民眾再檢舉，她與同事趕往稽查並採集廠內異味空氣，到了工廠時，雖聞到異味，但味道不是很重，心想不一定會超標。孰料，老闆可能心虛，反而遍灑明星花露水，結果與廠內廢氣結合，反而加重難聞異味，經採集後帶回聞嗅，數據超過標準，開單告發。
多年前也稽查1家被檢舉偷排廢氣的工廠，經嗅聞後，數據都顯示未超過標準。但附近居民有意見，堅持有臭味，最後請民眾協助聞嗅，經嚴謹檢測後，確認超標並罰鍰。
空氣及噪音管理科長楊朝全說，異味包含臭味與香味，也有人檢舉舉麵包店飄異味，因為沒有檢測香味儀器，由聞嗅師來聞，確認超標。目前有儀器可檢測揮發性有機溶劑氣味，其他氣味大都要靠聞嗅師；目前在異味判定上，畜牧場是較難用儀器來檢測，有了聞臭師，就較容易判定異味是否超標。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言