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聞嗅師的經驗談 老闆撒香水遮臭適得其反

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局加強汙染取締，培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局加強汙染取締，培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影

台南市環保局副局長陳幸芬有豐富聞嗅與稽查經驗，她說，曾稽查工廠時，業者為掩蓋廢棄味道，灑明星花露水，反而產生讓人難以忍受的異味，因超標被罰。環保局表示，目前最難判定異味的是畜牧場，有了聞嗅師，業者要當心了。

陳幸芬表示，自己曾承辦空氣業務，原台南縣有家生產保麗龍的工廠，經常被檢舉偷排廢氣，發出令人難以忍受的異味，有一天民眾再檢舉，她與同事趕往稽查並採集廠內異味空氣，到了工廠時，雖聞到異味，但味道不是很重，心想不一定會超標。孰料，老闆可能心虛，反而遍灑明星花露水，結果與廠內廢氣結合，反而加重難聞異味，經採集後帶回聞嗅，數據超過標準，開單告發。

多年前也稽查1家被檢舉偷排廢氣的工廠，經嗅聞後，數據都顯示未超過標準。但附近居民有意見，堅持有臭味，最後請民眾協助聞嗅，經嚴謹檢測後，確認超標並罰鍰。

空氣及噪音管理科長楊朝全說，異味包含臭味與香味，也有人檢舉舉麵包店飄異味，因為沒有檢測香味儀器，由聞嗅師來聞，確認超標。目前有儀器可檢測揮發性有機溶劑氣味，其他氣味大都要靠聞嗅師；目前在異味判定上，畜牧場是較難用儀器來檢測，有了聞臭師，就較容易判定異味是否超標。

台南市環保局加強汙染取締，培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影
台南市環保局加強汙染取締，培訓聞嗅師。記者鄭惠仁／攝影

超標 牧場

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