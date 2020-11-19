金山「潭子內」用自來水 公所克服難題接管

金山區六股里潭子內20號居民，過去生活用水仰賴山區引水，不過因為都必須遠從兩湖里山區接引下來，相當不便且用水不穩定，經區公所與自來水公司克服難題，設立簡易自來水設備，開啟了接管工程，工程完成後約有六戶居民受惠。

六股里長鐘鼎平指出，在107年就有居民陳情，生活用水都要翻山越嶺到兩湖里山區引水，出水不穩定、管線更是需要自己維護管理，也持續為民眾爭取建設簡易自來水，不過也因為土地因素問題無法克服，直到最近終於排除萬難施作了接管工程。

金山區長廖武輝說，潭子內居民多次表達接管自來水意願，但都卡關在工程行經的用地問題，因此在水公司與區公所工務課的集思廣益下終於透過規劃設計克服難題，而未來也期待潭子內的自來水接管能夠為居民帶來穩定的用水以及提升生活用水品質。