五堵火車站橋下有燈不開 民怨黑暗危險

汐止區五堵火車站搭車的人不少，晚上出了火車站鐵路橋下沿線照明不足，尤其中間有一大段是有燈卻不開，也讓民眾抱怨真的太危險，今(19)日立委沈發惠服務處、市議員張錦豪就邀請台鐵、公所等相關單位人員現場會勘，要求改善照明設備。

長安里長楊清風說，在靠近長安橋站體下面的燈，是因為最近議員在關心這件事情之後，鐵路局才打開，原本是有照明設備，但是晚上通常都是不開的，所以，就有很多民眾在反應，在鐵路底下廊道照明不足、安全有疑慮。

鄉長里長曾俊華指出，在長榮大學事件發生之後，我來這邊看了好幾次，在晚上確實是很暗，尤其是在下雨天的時候，那橋下其實是有燈的，如果晚上打開的話就能改善很多，主要希望讓晚上回家的婦女朋友，能夠很安心安全的回到自己溫暖的家。

市議員張錦豪表示，五堵火車站體底下的廊道是一個狹長型的空間，那有民眾擔心晚上夜歸婦儒在行經過一段，尤其在柱子邊會有一些死角，所以，會勘要求台鐵加裝照明設備，其中有一些燈根本沒有開，其實是有燈卻沒開，都要求晚上要開燈，另外，有部分是景觀燈，這部分要求台鐵在一個月內針對壞掉的線路改善，並且做更有效的照明。

張錦豪指出，當天會勘結論，加裝照明設備，並且全段開啟，保持夜晚的照明度，還有針對整體照明設備進行評估，也請警方加強巡邏，保障夜歸民眾的安全。