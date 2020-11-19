淡水自行車道照明不足 無人管理憂成治安死角

淡海輕軌藍海線沙崙站附近，沿著海岸線與公司田溪有一條相當美麗的金色水岸自行車道，照明設備明顯不足，民眾相當擔心，為此新北市議員鄭宇恩邀集相關單位到會勘，竟然沒有單位願意管理，導致無法設置照明路燈，更容易成為治安上的死角。

民眾說，他住在新市鎮不時都是來這裡散步，但卻愈走愈昏暗，尤其日前台南發生女大生事件之後，走到這裡更加擔心，都會回頭不敢再繼續走下去。

為此新北市議員鄭宇恩邀集到新北市水利局高灘地工程管理處，工務局，區公所等單位到現場會勘，希望了解這裡車道的管理單位，並且增加設置照明設備，不過高灘地工程管理處卻表示，這裡不是屬於水岸自行車道，所以非他們所管轄，讓議員相當驚訝，這短短不到500公尺的自行車道，竟然沒有單位願意管理。

新北市議員鄭宇恩表示，這裡土地雖然是屬於國有財產署，但他們沒有出席會勘，而新北市府也沒有單位管理這條車道，未來將會要求各單位局處首長，甚至副市長到市長，重視這裡的照明設備。

金色水岸自行車道平日就有許多無論是騎自行車，或是散步的民眾，經過這條車道，入口處也有標示通往金色水岸自行車道，卻沒有完善的照明設備，不僅是形成用路安全問題，更容易成為治安上的死角。