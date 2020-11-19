貢寮銀髮嘉年華好溫馨 偏鄉長者獲醫療服務

為改善偏鄉長者難以在外就醫的問題，台灣遠距醫療公益聯盟昨(18)日在貢寮區德心宮舉辦長者服務嘉年華，除了提供雙玉里及周邊里民做心臟、視網膜、聽力等檢查，也帶來乾燥花芳香蠟燭DIY，與日用品採買服務，讓長者倍感溫馨。

雙玉里長吳永彬表示，基隆長庚、振興醫院、台北市華中扶輪社等單位，在台灣遠距醫療公益聯盟的牽線下，來到貢寮區德心宮服務，雙玉里民平時因靠近山區交通不便，降低去大醫院檢查身體、諮詢的意願，透過遠距醫療的服務，能適時關心到長者們的身體健康。

台灣遠距醫療公益聯盟理事長林健盛表示，活動有如嘉年華，不只有便利的日用品採買貨車進駐，還有乾燥花芳香蠟燭製作體驗，台灣創意身心發展協會帶來身心律動，而台北市華中扶輪社也捐獻心電圖檢查儀器，讓民眾在偏鄉也能藉科技了解身體狀況；透過遠距醫療，能讓長者對於腰痠背痛、復健、飲食等有所諮詢，日後期望導入更多復健、營養等科別的醫療人力，將來若是衛福部開放政策，也希望能為偏鄉長輩開立處方箋，讓老人家就醫跟在都市一樣方便。

貢寮區長鍾耀磊表示，雙玉社區從偶爾辦節慶活動，在貢寮區公所協助下逐漸發展社區關懷據點，再加上遠距醫療定期的服務，讓貢寮山區居民也能得到妥善的銀髮照護。