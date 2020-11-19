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共享機車暴利？北市議員轟：估上億營業額 卻僅繳40萬權利金

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳政忠質疑，目前台北市有三家共享機車業者，他幫業者估算，三家總年營業額約達2.4至3億元，不過北市府卻僅收三家業者共40萬元權利金，質疑市府踐踏市有財產、圖利業者之嫌。記者林麗玉／攝影
議員陳政忠質疑，目前台北市有三家共享機車業者，他幫業者估算，三家總年營業額約達2.4至3億元，不過北市府卻僅收三家業者共40萬元權利金，質疑市府踐踏市有財產、圖利業者之嫌。記者林麗玉／攝影

北市柯文哲積極推動共享機車政策，不過議員陳政忠質疑，目前台北市有三家WeMo、GoShare、iRent共享機車業者，估算三家總年營業額約達2.4至3億元，不過北市府卻僅收三家業者共40萬元權利金，質疑市府踐踏市有財產、圖利業者之嫌。柯文哲表示，這應該要建立超額利潤機制。

柯文哲今天赴議會總質詢，北市議員陳政忠質疑，台北市為了改善機車多、空氣品質、及都市停車位不足等問題，積極鼓勵民眾使用共享機車，不過北市府目前讓共享機車路邊免停車費，但業者繳交的權利金各為12萬、12萬及16萬，質疑市府給業者免路邊停車費優惠，但業者繳的權利金少，質疑市府圖利，業者享暴利。

對此，柯文哲回應，這應該要建立超額利潤機制，業者一開始一定會說初期要買機車，但初期投資回本之後，應該要回饋。但若真有總共3億元的年營業額，也應該要求業者降價。

交通局長陳學台表示，因共享機車才剛起步，希望讓這個行業可以往正向發展。

陳政忠說，他向市府調閱共享機車業者的營業額資料，不過業者保密不提供，他以專業能力幫業者估算營業額，根據市府提供的每天使用人次3.6萬人次，以1.3萬部共享機車、每次十分鐘20元，三家業者約總年收2.4億元至3億元左右，業者說，他的估算90%準確，但市府卻僅要求三家業者共40萬權利金？

另外，陳政忠說，市府也正規劃共享機車的優惠方案，儘管目前方案未定，不過以1280吃到飽、每月固定優惠次數、或累計時數給予優惠萊估算，應都是提供優惠400元，若以約6千人次取得優惠，一年約要2820萬優惠補貼，議員要求應由業者自行負擔。

交通局長陳學台表示，一般大眾運輸業都不太會賺錢，對於民間業者要有多少利潤，投資報酬率要多少會比較合理？還要評估。

柯文哲則說，如果有詳細數字，會好好算一算，不過目前台北市的私有機車有95萬、新北有200萬輛，北市府還是希望解決機車數量過多的問題，怎麼引導業者，讓私有機車可以減量。

北市 柯文哲 新北

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