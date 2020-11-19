機車族抗議2段左轉 鄭州塔城路口明上演「待轉大富翁」

台北市交通局8月時在塔城街與鄭州路口施行機車二段式左轉，經過3個月的試行，由於事故明顯下降，交通局今天再度宣布，政策將延長至明年7月底。對此，台灣機車路權促進會明天下午要進行「待轉大富翁」行動表達訴求，負責人劉成謙表示，除了機車外，也會有汽車和行人等用路人加入行動，用北市府的規則進行左轉，直到交工處正面回應，也呼籲警方理性執法，不要使用暴力。

交通局今天公布塔城街與鄭州路口的交通事故統計數據，機車發生事故的數量從今年5月到7月的11件，下降至6件，受傷人數也從10人降至3人，交通局最後決定，該路口將維持二段式左轉管制。

台灣機車路權促進會表示不滿，明天下午下班時間，將會不定時前往該路口進行二段式左轉。劉成謙受訪時表示，他們和交通局的談判已經破裂，強調「待轉大富翁」的用路人都會照著規則左轉。至於交通事故量下降，劉成謙說，直接禁止機車左轉，當然就不會有左轉事故發生，他認為除了執法外，政府應該要在駕駛教育和道路工程規劃進著手。

台灣交通安全協會理事吳祥瑀指出，北市府提供的數據，很多車禍狀況都是車輛直接從外側到左轉，才會與直行車發生碰撞，8月時就要求警方加強取締外側左轉的違規車輛，但至今卻沒有任何作為，現在又打算延長一年觀察路口狀況，根本是以拖待變。

台北市議員林亮君也說，該項政策落伍過時，也是歧視機車族，該路口大多是汽車與汽車的碰撞，而且外側車道也有非常多干擾，包括臨時停車、大眾運輸上下車等，都會增加機車族風險，林認為交通局拉長觀察時間卻沒有解決其他交通亂象，只針對機車族下手並沒有道理。