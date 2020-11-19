北市府強化國旅 耶誕節擬擴大區域辦理

今年因疫情衝擊團客、自由行減少，許多商家受影響，北市文化局將在萬華區《城西生活節》舉辦系列活動，也響應艋舺青山王祭，此次活動規畫五大主席、25場以上系列活動，串連艋舺4座代表廟宇及在地店家，要振興台北觀光經濟。台北市副市長蔡炳坤今表示，從青山宮廟宇祭典，萬華區會有一連串的活動，為期到明年3月燈節，盼能吸引各縣市民眾前來觀光消費，強化國旅。

為了振興北市經濟，蔡炳坤受訪表示，從此刻起至明年，北市將會擴大舉辦活動，先是萬華區文化系列《城西生活節》、艋舺青山王祭夜訪活動、西門町內設置八處空間攤位計畫，到12月耶誕節研擬各區域大型布置，比如公館耶誕季、點亮教堂合作裝置LED燈，不會只單一舉辦在同一個區域。

蔡炳坤說，耶誕節後接續為觀傳局跨年活動，緊接著迎接2月過年前的年貨大街，最後則是3月台北大型燈節，為期五個月一連串活動，盼能帶動商機。

蔡炳坤指出，為期這五月份，從11月開始主要原因為秋冬季節，百貨公司在歲末時有優惠活動，像年貨大街都是在這季節內，民眾就會出來逛街，所以掌握這時間帶動人潮，透過活動吸引外縣市民眾。

剝皮寮《城西生活節》 從11月19日到12月6日。蔡炳坤表示，有五大主題，融合在地生活、信仰傳統、生活景況、產業與傳承等，以萬華及信仰生活為核心，有合境平安、信仰文化、信仰殿堂、廟埕起駕、廟內參拜。

蔡炳坤說，剝皮寮團隊親自探訪艋舺四間宮廟，從艋舺龍山寺、艋舺青山宮、台北天后宮、艋舺清水巖祖師廟，此次透過文字、影像、文物紀錄繁盛的文化，呈現艋舺八將、鑼鼓、藝陣、廟宇等巡禮介紹，且深入融合百年佛俱店、香鋪店、繡莊、命理街元素。