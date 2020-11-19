北市塔城街口維持兩段左轉 機車族周五再玩待轉大富翁

台北市鄭州路塔城街口今年8月取消機車直接左轉，引發機車族不滿，發起待轉大富翁行動，不過經3個月評估，北市交通局今提出數據，仍表示將維持禁止直接左轉。台灣機車權益促進會表示，他們將於本周五再次發起待轉大富翁，直到交工處有正面回覆。

台灣機車權益促進會表示，北市交工處並未回覆他們，維護白牌機車用路人依交通規則正確直接左轉權利的訴求，他們將於11月20日，再次發起待轉大富翁行動。

促進會今天表示，交通局為減少直行車與左轉白牌機車事故發生的動機及立場，但卻禁止所有白牌機車用路人左轉的措施，但他們認為，這並非是減少事故的唯一方法，卻嚴重侵犯白牌機車用路人的行駛權益。

另外，促進會也說，主管機關掛上強制兩段式左轉牌之前，警方是否已確實取締於外側車道左轉的各式車輛的不良駕駛行為？

促進會表示，他們今年8月7日提出在市民大道塔城街口的待轉大富翁行動，是要向交通局表達行駛自由受限制的不滿，不該因騎士騎上普通重型機車（白牌機車），就被禁止直接逕行左轉。

台灣機車權益促進會也表示，交工處反悔3個月的觀察期，認為時間仍不足夠，須將觀察期間延長至1年，所以決議維持禁止直接左轉，但過往的這3個月，交工處仍未有針對外側車道左轉的不良駕駛行為，進行宣導作為，並未落實8月協調會上的承諾。警方也僅虛應故事，甚少針對外側車道左轉的不良行為取締開罰。

促進會表示，交工處並未回覆機車族維護白牌機車用路人的訴求，所以他們仍決議將於2020年11月20日，再次提出待轉大富翁的行動，直到交工處有正面回覆。

台北市議員林亮君也表示，她認為「左轉靠左、右轉靠右」，不論是對汽車、還是機車來說，都是最符合直覺，也最安全的行駛方式。

但市長柯文哲及台北市交通局都有一個觀念。就是覺得好像給機車開放越多路上的空間，台北市的交通就會越危險，但她認為，這樣把機車族群當成潛在的交通亂源，是相當落伍、過時、而且歧視性的觀念。