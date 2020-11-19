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挺過疫情「追」回來了！ 鐵道馬拉松12月6日登場

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鐵道馬拉松接力賽將在今年12月6日登場，圖為資料照。圖／新北市觀旅局提供
鐵道馬拉松接力賽將在今年12月6日登場，圖為資料照。圖／新北市觀旅局提供

受新冠肺炎疫情影響，鐵道馬拉松接力賽由今年4月延賽至12月6日，新北市觀光旅遊局今天向參賽跑友宣告「追！回來了」，觀旅局表示，鐵道馬拉松接力賽今年已邁入第5屆，是雙溪、貢寮地區重要的觀光活動，新北市長侯友宜表示，賽事兼具休閒觀光、帶動經濟及帶動身體健康，也讓馬拉松變成歡樂開心的賽事。

在眾多運動賽事相繼取消辦理的同時，有超過9成的跑友忠誠等候復賽，侯友宜表示，台灣堅強的醫療實力及防疫措施，受世界矚目及肯定，我們要向所有醫護人員致敬，今日重返賽道、重回追火車，更重要的是追回平安及健康的生活」。為了要讓所有的參賽者都能健康的完成路跑運動，市政府會落實各項防疫措施，力求滴水不漏。

觀旅局表示，鐵道馬拉松除了與在地小農合作推廣地區性的農、特產及美食外，福容大飯店也提供本屆活動Villa住宿1間做為變裝組優勝隊伍的獎勵；另GoShare提供電動機車作為大會用車，除了前導車，也供裁判在賽道行進使用，讓追火車成為低碳、環保的運動賽事。

另外，鐵道馬拉松又被稱為「全台笑聲最大的路跑賽事」，往年都會有參加變裝組的跑友自製跑衣，百變的造型、趣味橫生的變裝成為賽道上最吸睛的主角。去年獲得變妝組優勝的隊伍「基郵跑卡緊隊」，是基隆郵局郵務士為班底的隊伍，特別穿著去年參賽的裝扮來到記者會現場，笑說平時穿著郵務制服，對民眾而言很稀鬆平常，但參賽時穿上制服再揹個郵筒，應該就很受人矚目了。

觀旅局表示，明年的鐵道馬拉松將在2021年4月18日登場，市府祭出三大亮點，希望吸引更多的路跑愛好者一起參加。包含「賽後have fun派對」，讓跑友完賽後來場心靈與肌肉都能舒緩、放鬆的派對活動；「賽道2.0」讓跑者跑出新鮮跑得有感；另外還有限量10組的「隱藏版隊友」，今天先公布的神隊友是109年全國大專校院田徑公開賽獲得男子3000公尺障礙金牌選手曾廷瑋，將在2021年與其中一組跑隊成為隊友。

觀旅局表示，本屆賽事除了會加強賽前宣導外，也會請每位參賽者完成自主健康防疫調查，活動現場更採3梯次分段出發以降低群聚風險，並管制活動出入口落實體溫監控，務求讓跑友追得開心也追得安心。相關資訊可上「旅跑新北」FB粉專查詢。

限量10組的「隱藏版隊友」，其中包含109年全國大專校院田徑公開賽獲得男子3000公尺障礙金牌選手曾廷瑋（中）。記者江婉儀／攝影
限量10組的「隱藏版隊友」，其中包含109年全國大專校院田徑公開賽獲得男子3000公尺障礙金牌選手曾廷瑋（中）。記者江婉儀／攝影
去年獲得變妝組優勝的隊伍「基郵跑卡緊隊」，是基隆郵局郵務士為班底的隊伍，特別著去年參賽的裝扮來到記者會現場。記者江婉儀／攝影
去年獲得變妝組優勝的隊伍「基郵跑卡緊隊」，是基隆郵局郵務士為班底的隊伍，特別著去年參賽的裝扮來到記者會現場。記者江婉儀／攝影
新北市觀旅局今辦記者會，宣告鐵道馬拉松接力賽將在今年12月6日登場。記者江婉儀／攝影
新北市觀旅局今辦記者會，宣告鐵道馬拉松接力賽將在今年12月6日登場。記者江婉儀／攝影

馬拉松 鐵道

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