北市推動高齡友善公廁 公廁全面設扶手、緊急求助鈴

台北市109年績優公廁今頒獎，包括統一時代百貨、北市北投區公所、忠誠公園，因連續二年獲特優成為今年標竿獎得主。另外，環保局也宣布推動「高齡友善公廁」，台北市各公廁優先於蹲式馬桶，全面設置扶手，以及廁間內裝設緊急求助鈴。

環保局表示，北市府將率先示範，正逐年修建市政大樓內公廁，打造符合最新規範無障礙化公廁，期全面營造更全齡友善的無障礙如廁環境。另外，環保局也打造全國獨一無二、獲新型專利認證的多功能親善流動廁所車，包括載有流動廁車本體的輪式拖車架、高齡友善安全設施，還有親子馬桶、尿布台等親子友善設備。

環保局表示，今年的獲獎單位，一共有30個績優單位、30名清潔人員獲獎。其中獲標竿獎的北投區公所身為民眾服務的第一線，公廁維護寬敞明亮，並提供小型置物架、大型掛勾、坐墊消毒液等設施，也設有性別友善廁所，方便育兒父母安心使用。

至於忠誠公園為一座「紓壓公廁」，其彩繪玻璃採光罩，邀請知名畫家吳炫三與池上鳳珠聯手創作，如廁能感受陽光折射的炫麗光影，彷彿置身大自然。

另外，統一時代百貨坐落於市府轉運站與捷運站交界處，人流量龐大，每層均設置1至2處公廁，並安排清潔人員於每樓層負責區域清潔，以提供顧客最高品質舒適環境。

至於這次獲獎的清潔人員中，台北小巨蛋清潔人員陳瓊梅拾金不昧，清潔廁間時，發現有民眾遺落手提包，陳立即送至服務台，遺失主當面致謝，並欲致贈金錢答謝，但陳都表示這是分內該做的事不願接受金錢致謝。

另外，環保局也打造全國獨一無二，獲新型專利認證的多功能親善流動廁所車，包括載有流廁車本體的輪式拖車架、高齡友善安全設施、親子馬桶、尿布台等親子友善設備，還有小淨噴頭、廁所擬音裝置、廁間使用狀態電子顯示板等，提供更多額外功能，滿足民眾如廁需求。

北市環保局也表示，北市府2015年底率先推動「貼心公廁」，只要有坐式馬桶就提供「馬桶坐墊紙或坐墊消毒液」等貼心設施，面對台灣已步入高齡化社會，年長者的如廁安全已越顯重要，依環保署公布調查， 40歲以上受訪者逾8成認為公廁內有加裝扶手的必要。

台北市環保局也宣布推動「高齡友善公廁」，推廣台北市各公廁優先於蹲式馬桶，全面設置扶手，以及廁間內裝設緊急求助鈴。北市府也率先示範，正逐年修建市政大樓內公廁，打造符合最新規範無障礙化公廁，期全面營造更全齡友善的無障礙如廁環境。