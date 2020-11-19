綠營議員：美國人吃一輩子美豬也沒事 別庸人自擾

因應萊豬議題，民進黨嘉義市議員蔡文旭今天在議會質詢指出，美國人吃一輩子的經驗告訴我們，美牛、美豬是安全的。如果還是選擇不相信，堅持要反對，那只能說「天下本無事，庸人自擾之」。市府衛生局長張耀懋說，美豬、美牛不一定有萊劑，反對的是萊豬進來，因吃到的風險會很高。

蔡文旭說，如果因為對人體有風險就要禁止，那吃過多的鹽、糖和味素等，甚至煙酒等，都可能對人體有害，為何政府沒有全部禁止？因這是「市場自由機制」，不會有人強迫你要去吃這些，政府只要依照國際安全標準進口肉類，清楚標示來源與管制流向，在消費者自由意願的選擇下購買即可。

「不要因為無知而恐慌」，蔡文旭說，他在美國住4年，有吃美牛、美豬的經驗。美國人口有3億2900萬人，他們也吃了一輩子的美牛美豬，也沒有聽說會怎麼樣？任何食物只要經過國家安全標準檢驗合格就可安心食用，不要因為無知而恐慌。

張耀懋說，我國食用豬肉的比率是牛肉的4到5倍，萊豬長期食用對人體有害，反對的不是美豬美牛，而是因萊豬對健康風險很高。

不過國民黨市議員張秀華則說，新北市長侯友宜已決定要重罰校園午餐用萊豬的業者，也希望市府也能提出因應作法，捍衛全體人民健康，市長一定要堅持零檢出。

「台灣人很悲哀」，台聯黨市議員蔡永泉說，馬政府執政時進萊牛，蔡政府時進萊豬，藍綠執政時都說瘦肉精沒問題，但在野後卻反對到底，人民根本無所適從，被意識型態綁架，根本沒辦法獲取正確知識，衛生局應提供正確資訊，才不會讓人民被政客綁架。