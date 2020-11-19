促銷台東釋迦紅烏龍茶 板橋展售廣受歡迎

台東釋迦和紅烏龍茶近日在新北市板橋區促銷展售，廣受歡迎，活動中有親子擂茶、創新米食料理，帶動城鄉交流，民眾可把握今天最後一天的活動。

立法委員劉櫂豪爭取新台幣105萬元補助台東釋迦產地太麻里地區農會，以及紅烏龍茶的故鄉鹿野地區農會，北上促銷農特產品，在板橋區農會活力廣場舉辦特賣活動。

劉櫂豪今天表示，這次協助太麻里地區農會及鹿野地區農會向農委會爭取補助辦理「109年度台東縣太麻里地區都會區釋迦優品果評鑑暨農特產品推廣行銷活動計畫」及「109年台東縣茶業振興計畫」，並結合農村再造社區與板橋區農會合作，舉辦釋迦果評鑑及農產品推廣活動，促使都會區民眾直接接觸並認識台東農產品品牌，以利達成行銷推廣成果。

鹿野地區農會和太麻里地區農會表示，從17日至19日連續3日於板橋區農會活力廣場舉辦推廣行銷活動，活動內容多元有趣，除釋迦果評鑑、優品果王展示及促銷特賣外，還有創新米食示範料理教學與紅烏龍擂茶親子DIY和有獎徵答等活動，廣受民眾喜愛，請北部民眾把握今天最後一天。

劉櫂豪表示，台東得天獨厚好山好水好土壤，和優秀專業農民，孕育出許多獨特而優質的農產品。他過去協助推廣行銷，於立法院廣場、希望廣場以及板橋農會廣場等地區多次辦理台東農特品推廣活動，同時協助台東釋迦推廣至北美、日本、東南亞地區。