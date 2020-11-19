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全台首座身障專用棒壘球場 22日在新北樹林啟用
新北市水利局高灘處在樹林鹿角溪河濱公園增設全台首座身障專用棒壘球場，預定11月22日啟用，培養國內身障棒壘球好手。一般民眾不得使用。
市府鼓勵所有市民運動，當然也包括身心障礙者，但現階段國內缺乏身障專屬棒壘球場地，球友們只能在既有棒壘球場地運動，場地往往不符合安全標準，高灘處邀身心障礙者討論會勘後，在鹿角溪河濱公園增設國內首座符合身障、聽障、視障等多種身心障礙者皆可使用的棒壘球場，也可作為國內特教學校教學場地。
鹿角溪河濱公園球場設施多元，同時可提供2組身障團體比賽，設計人工草皮場地，並加舖石英砂保護草絲，近入口處一般草皮區也可提供聽障及視障者使用。全區採無障礙通行動線，考量競技輪椅比一般輪椅體積大，專用停車場特別加寬停車格，另增設無障礙廁所。
鹿角溪身障棒壘球場可搭台鐵至南樹林站，轉乘公車藍38、847至大同國小站後，往鹿角溪人工濕地走；自行開車可到樹林環漢路五段，從鹿角溪越堤道進入，停放在鹿角溪人工濕地停車場。身障者可請鹿角溪保全哨協助進入。
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