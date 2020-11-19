影／疫情衝擊中高齡失業率高 求職卡卡「年齡關」先刷

台中市65歲以上人口37.8萬人，占全市13.43％，台中已是高齡化城市。勞工局統計至今年10月，超過65歲到就業服務處登記要求職者有1.6萬人，推薦了1.5萬人去面試，媒合就業率65.79％，但究竟有沒有順利就業？勞工局說數據無法掌握。

台中市今天舉辦全國首場「中高齡就業博覽會」，有製造業、批發及零售業、照顧服務業、住宿及餐飲業等20家中高齡友善廠商設攤，提供超過700個職缺，平均薪資超過3萬元，設備維修技術員薪資上看6萬元，一個上午吸引近500人次填就業求職表，每一個攤位都大排長龍。

台中市副市長令狐榮達表示，「中高齡者及高齡者就業促進法」2019年12月4日公布，原訂今年5月1日實行，因疫情影響暫緩實施，台中市目前45至64歲中高齡勞動力人口已超過50萬人。

勞工局表示，台中市中高齡勞動力參與率近6成，受高齡化、少子化影響，未來更需要中高齡勞動人口投入，今天超前部署首次規畫舉辦「中高齡就業博覽會」，讓想僱用中高齡的廠商及願意續留職場的中高齡民眾，透過此次徵才活動，順利就業媒合。

其中，摩斯漢堡、卜蜂企業、美商德盟全球凱展、橋椿金屬、香港商志盛實業及青松健康等公司更一次開出50個以上中高齡友善職缺。

不過記者抽樣調查現場投遞履歷的中高齡就業族群，一名57歲張姓求職者10月初從孟加拉返台，他原本擔任製造業工廠主管職務，隔離完馬上開始求職，近300封，實際被看到只有20幾封，但實際約面試僅5間，「人資一看到年齡就先刷掉」，根本不再看你的經歷、學歷，求職網站非常現實「先看年紀」。

張姓求職者說，今年全球受到疫情衝擊，很多中高齡者從國外返台，有些人更慘，因為航線都斷了，根本回不來，又是家中重要經濟支柱，苦不堪言

台中市有關中高齡就博會活動或更多徵才訊息，可上活動網站查詢，網址： https://www.eso.taichung.gov.tw/2353288/post