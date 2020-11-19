國王企鵝黑麻糬 北市動物園證實已去世沒子嗣

第一隻在北市動物園孵化的國王企鵝「黑麻糬」，動物園證實已去世、未留後代。動物園表示，黑麻糬個性比較毛躁，之後的蛋，園方會提早確認是否受精。

「黑麻糬」是第一隻在台北市立動物園孵化，由全民一起命名的國王企鵝，人氣很高而有「全民企鵝」之稱。動物園證實「黑麻糬」因腳傷反覆發炎，已於2018年死亡，沒有留下後代。

「黑麻糬」從2009至2013年共繁殖了6顆蛋，但因孵蛋技巧不佳、蛋有裂痕、被踢破或被同伴搶去孵等等，且多是未受精的「空包蛋」，生育交白卷。

動物園發言人曹先紹表示，「黑麻糬」個性比較毛躁，所以跟母企鵝配對或是孵蛋過程不是很順利。目前動物園國王企鵝共有13隻，6公7母，包含從日本天王寺動物園借殖的一對個體。

曹先紹說，未來動物園會與孵育專家提早確認國王企鵝的蛋有無受精，增加繁衍後代的機率。