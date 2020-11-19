北市跨年前期活動11/28開跑 七大裝置燈飾燦爛台北城

再過一個多月就要跨年，為吸引更多民眾到台北旅遊，台北市政府今年推出「台北最High新年城2021跨年前期活動」，活動將從11月28日開跑，一直持續到明年1月1日，包括七大裝置藝術及燈飾，將同步點亮台北城。

台北市觀光傳播局表示，跨年前期活動從11月28日至明年1月1日，一共有連6場週末活動，活動的整體裝置與燈飾邀請的是連3年獲邀荷蘭阿姆斯特丹燈光藝術節參展的「有用主張」擔任設計統籌，緊扣「和你一起」主題。

六場跨年前期活動，包括11月28日下午1時於內湖區內湖大湖公園舉辦「和你一起‧毛孩趴」；12月5日下午1時於中正區北門廣場舉辦「和你一起‧塗鴉趣」；12月6日下午1時30分於松山區民生公園舉辦「和你一起‧聊市啡」；12月12日下午2時於大同區永樂廣場舉辦「和你一起‧玩復古」；12月19日下午1時於大安區永康公園舉辦「和你一起‧過耶誕」。

跨年前夕12月26日下午1時也將於士林區天母運動公園舉辦「和你一起‧異饗趣」；至於整個12月信義區也將變身奇幻國境，其中東門廣場也將打造為「微笑方舟」，以超夯聲控裝置等民眾打卡互動。

觀傳局表示，跨年前期活動，大湖公園將會有一大片直徑5公尺的漂浮式「青青草原」，此裝置以巧妙的挖空設計，讓民眾可以踩著踏板從綠意滿滿的漂浮草原探出頭來，夜晚也有LED燈條，形成由上往下照射的閃亮光帶；北門廣場則有巨型愛心裝置「超集愛」；民生公園裝置「微萌之森」，靈感發想植物蕊包，轉化為總高5.5公尺的巨大裝置，以金屬彎管象徵萌生而出的芽苗，隨風轉動的彩色風洞球，展現大自然生生不息。

另外，永樂廣場則會裝置成「永樂桃花源」，用木作板雕刻出花、鳥、動物及孩童的立體圖樣，夜間也會有布料打造的大燈籠在街道上空亮起；永康公園「森友會」則以高低漸變的鳥屋，圍繞公園平台；天母運動公園則是裝置「動感圈圈」，以多個高度240公分的圓形氣球柱狀體圍繞成圈，氣球體上有童趣的笑臉圖案。

至於跨年晚會所在的信義區，今年特別在台北市政府東門廣場設計總寬11公尺、高6.5公尺的「微笑方舟」，以微笑表情為發想，眼睛部分以240顆燈泡組合而成，夜晚民眾可以透過拍手的聲響與之互動。