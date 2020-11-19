快訊

台積如果出事 全球一起癱瘓！新美國隊長拜登之盾：台灣

台灣是復興島也是美麗島？戒嚴時期的四首「台灣之歌」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市跨年前期活動11/28開跑 七大裝置燈飾燦爛台北城

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
跨年前夕12月26日下午1時士林區天母運動公園舉辦「和你一起‧異饗趣」；至於整個12月信義區也將變身奇幻國境。圖／北市觀光傳播局提供
跨年前夕12月26日下午1時士林區天母運動公園舉辦「和你一起‧異饗趣」；至於整個12月信義區也將變身奇幻國境。圖／北市觀光傳播局提供

再過一個多月就要跨年，為吸引更多民眾到台北旅遊，台北市政府今年推出「台北最High新年城2021跨年前期活動」，活動將從11月28日開跑，一直持續到明年1月1日，包括七大裝置藝術及燈飾，將同步點亮台北城。

台北市觀光傳播局表示，跨年前期活動從11月28日至明年1月1日，一共有連6場週末活動，活動的整體裝置與燈飾邀請的是連3年獲邀荷蘭阿姆斯特丹燈光藝術節參展的「有用主張」擔任設計統籌，緊扣「和你一起」主題。

六場跨年前期活動，包括11月28日下午1時於內湖區內湖大湖公園舉辦「和你一起‧毛孩趴」；12月5日下午1時於中正區北門廣場舉辦「和你一起‧塗鴉趣」；12月6日下午1時30分於松山區民生公園舉辦「和你一起‧聊市啡」；12月12日下午2時於大同區永樂廣場舉辦「和你一起‧玩復古」；12月19日下午1時於大安區永康公園舉辦「和你一起‧過耶誕」。

跨年前夕12月26日下午1時也將於士林區天母運動公園舉辦「和你一起‧異饗趣」；至於整個12月信義區也將變身奇幻國境，其中東門廣場也將打造為「微笑方舟」，以超夯聲控裝置等民眾打卡互動。

觀傳局表示，跨年前期活動，大湖公園將會有一大片直徑5公尺的漂浮式「青青草原」，此裝置以巧妙的挖空設計，讓民眾可以踩著踏板從綠意滿滿的漂浮草原探出頭來，夜晚也有LED燈條，形成由上往下照射的閃亮光帶；北門廣場則有巨型愛心裝置「超集愛」；民生公園裝置「微萌之森」，靈感發想植物蕊包，轉化為總高5.5公尺的巨大裝置，以金屬彎管象徵萌生而出的芽苗，隨風轉動的彩色風洞球，展現大自然生生不息。

另外，永樂廣場則會裝置成「永樂桃花源」，用木作板雕刻出花、鳥、動物及孩童的立體圖樣，夜間也會有布料打造的大燈籠在街道上空亮起；永康公園「森友會」則以高低漸變的鳥屋，圍繞公園平台；天母運動公園則是裝置「動感圈圈」，以多個高度240公分的圓形氣球柱狀體圍繞成圈，氣球體上有童趣的笑臉圖案。

至於跨年晚會所在的信義區，今年特別在台北市政府東門廣場設計總寬11公尺、高6.5公尺的「微笑方舟」，以微笑表情為發想，眼睛部分以240顆燈泡組合而成，夜晚民眾可以透過拍手的聲響與之互動。

另外，市府周邊也會以LED燈，設計五種不同主題的燈區，整個信義商圈12月將化身奇幻國境，成為網美打卡聖地。

北市府跨年前期活動，整個12月信義區將變身奇幻國境，其中東門廣場也將打造為「微笑方舟」，以超夯聲控裝置等民眾打卡互動。圖／北市觀光傳播局提供
北市府跨年前期活動，整個12月信義區將變身奇幻國境，其中東門廣場也將打造為「微笑方舟」，以超夯聲控裝置等民眾打卡互動。圖／北市觀光傳播局提供
台北市政府今年推出「台北最High新年城2021跨年前期活動」，活動將從11月28日開跑，一直持續到明年1月1日，包括七大裝置藝術及燈飾，將同步點亮台北城。圖／北市觀光傳播局提供
台北市政府今年推出「台北最High新年城2021跨年前期活動」，活動將從11月28日開跑，一直持續到明年1月1日，包括七大裝置藝術及燈飾，將同步點亮台北城。圖／北市觀光傳播局提供

跨年晚會 北市

延伸閱讀

9條超狂跨年路線！2021「山系跨年」倒數活動　跨年別只是看煙火

護理之家1床難求 北市恐等4年

北市議員索資給假資料？ 工務局澄清：是統計基礎不同

機慢車違規行駛人行道 北市警將加強取締

相關新聞

天燈燒毀老翁住家 投靠親人住不慣 雖如廢墟還是老家好

去年6月新北市平溪區疑天燈釀災，70歲胡姓老翁的房子被燒毀，求償整修受挫，投靠外地親人。新北市府上月通過天燈自治條例，讓胡重燃希望，盼市府早日還他公道。胡姓老翁因住不慣外地，日前返回平溪老宅，生活克難。平溪區長曾繁盛今天表示，已請社福單位協助，讓他暫時棲身的環境舒適一點。

新北專用垃圾袋弱勢抵價券今年156元 30日起發放

新北市垃圾隨袋徵收滿10年，環保局提供一年份專用垃圾袋費用給低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格...

北市推動高齡友善公廁 公廁全面設扶手、緊急求助鈴

台北市109年績優公廁今頒獎，包括統一時代百貨、北市北投區公所、忠誠公園，因連續二年獲特優成為今年標竿獎得主。另外，環保...

全台首座身障專用棒壘球場 22日在新北樹林啟用

新北市水利局高灘處在樹林鹿角溪河濱公園增設全台首座身障專用棒壘球場，預定11月22日啟用，培養國內身障棒壘球好手。一般民...

影／疫情衝擊中高齡失業率高 求職卡卡「年齡關」先刷

台中市65歲以上人口37.8萬人，占全市13.43％，台中已是高齡化城市。勞工局統計至今年10月，超過65歲到就業服務處...

北市跨年前期活動11/28開跑 七大裝置燈飾燦爛台北城

再過一個多月就要跨年，為吸引更多民眾到台北旅遊，台北市政府今年推出「台北最High新年城2021跨年前期活動」，活動將從...

車禍量下滑！ 北市鄭州路、塔城街口將維持二段式左轉

北市鄭州路與塔城街口東往西向路段，今年8月改為機車須二段式左轉，以改善交通路口安全，引發機車族不滿。政策施行3個月後，交...

新北市施工不慎造成國道大塞車 侯友宜：工安要擺第一

新北市昨日在施作汐止同興路穿越高速公路地下道工程時，因施工不慎，導致泥漿湧至地面，造成國道1號大塞車。新北市長侯友宜今日...

積穗公托施工樓下就是幼兒園 家長憂：影響孩子學習

新北市今年目標新增20座公托，達到全市90座的目標。但即將施工的積穗國中公托遭家長反映，施工地點就位於幼兒園樓上，未來工...

新北里長請教師3招 教里民DIY口罩套

中央流行疫情指揮中心昨天公布秋冬防疫專案，新北市汐止茄苳里長葉雅惠近期已開辦3場布口罩套DIY課程，教導里民製作速成布口...

新店運動中心 12月13日起試營運

新北市新店行政園區昨完工落成，市長侯友宜宣布，園區內的新店國民運動中心將於12月13日起試營運，為園區內首個進駐啟用的機...

「等路下午茶」 身障孩子跳舞送餐

台灣厚道社會服務聯合會昨舉辦「等路下午茶」活動，由一群身心障礙的孩子，幫顧客服務咖啡、甜點，理事長張永聲表示，「身心障愛...

熱門新聞

全台首家 「巧虎夢想樂園」12月桃園青埔歡樂開幕

主任是正妹！移民署宜蘭站主任首露面 新住民瘋狂搶合照

彰化百寶村結束營業 無預警宣佈今天最後一天商品出清

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

金門花蓮雙向包機欲罷不能 明年1月24日確定還有一梯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。