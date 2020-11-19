車禍量下滑！ 北市鄭州路、塔城街口將維持二段式左轉

北市鄭州路與塔城街口東往西向路段，今年8月改為機車須二段式左轉，以改善交通路口安全，引發機車族不滿。政策施行3個月後，交通局今天公布車禍數據，機車發生事故的數量從今年5月到7月的11件，下降至6件，受傷人數也從10人降至3人，交通局最後決定，該路口將維持二段式左轉管制，也會加上3面預告標示，並加大機車待轉區；交通局強調，二段式左轉政策將會施行到明年7月底，以利後續觀察。

交通局長陳學台表示，台北市2線道路原則上都是開放直接左轉，只有部分例外才會做管制，包括原本就是禁止左轉的路口，以及容易罩生事故，才會進行管制，目前有19個2線道路口有二段式左轉。另外，3線道以上的車道，原則上都要兩段式左轉，但也有45處的路口例外，可以讓機車直接左轉。陳學台強調，很多例外都是回到安全兩個字去考量。

陳學台說，鄭州路與塔城街口是去年台北市肇事路口第一名，大多都是由東往西的方向發生事故，尤其左轉車站了很大的比例。陳學台指出，由於該路口接近台北車站，有不少公車或國道客運行駛，高架橋下又有停車場與迴轉道，左側車道時常有上述的干擾，因此大多數機車族都選擇走在外側車道，所以才改採二段式左轉。

面對「台灣機車路權促進會」號召民眾在明天下午尖峰時段進行「待轉大富翁」抗議，陳學台呼籲，機車族應理性看待此事，再度強調會採二段式左轉是安全考量去檢討。

前機車黨主席董建一也說，昨天交通局召集民間團體開會討論該案，也看見數據，歷經三個月的改善，車禍數量有明顯下降的趨勢，民間團體野都認同。董建一強調，這次針對塔城街與鄭州路口，只是因為安全問題，而二段式左轉政策實施後，也確實達到安全目標。