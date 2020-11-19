新北市施工不慎造成國道大塞車 侯友宜：工安要擺第一

新北市昨日在施作汐止同興路穿越高速公路地下道工程時，因施工不慎，導致泥漿湧至地面，造成國道1號大塞車。新北市長侯友宜今日表示，現在也要求廠商停工、改善，重新再出發，工安是自己最重視的事，要所有團隊記得，工安永遠排在第一位。

新北市目前正在施作的同興路穿越高速公路地下工程，並進行地址改善作業，但昨日施工團隊下午4時30分發現國道一號北上12.9K有兩車道路棉出現泥漿冒出，且還溢流至路面，經搶修後於今天清晨4時25分修復完畢，開放通車。

侯友宜說，新北市新工處、廠商在施工過程出了問題，導致意外，自己第一時間便向市民道歉，並且勒令停工，直至改善之後才會再出發。

侯友宜表示，工安事自己很重視的事情，不管事政府單位，還是施工團隊都要永遠記得，做事時工安一定要做到最好，永遠排在第一位。

工務局指出，團隊於昨晚10時20分開始進行高速公路路面銑刨，發現2處小孔洞，水及泥漿都是由此滲出，檢查後確認路基未受損。

工務局表示，目前同興路高速公路地改工項已請廠商停止施作，將重新研擬地改方案、更換地改專業廠商。