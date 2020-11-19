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積穗公托施工樓下就是幼兒園 家長憂：影響孩子學習
新北市今年目標新增20座公托，達到全市90座的目標。但即將施工的積穗國中公托遭家長反映，施工地點就位於幼兒園樓上，未來工程的巨大聲響，恐影響孩子午休及上課，且公托與幼兒園同個出入口，接送時恐發生混亂，甚至有校外人士混入。對此社會局表示，將請施工單位於假日施作大聲響工程，勿在中午施工，總計收托45名孩童，會掌握每名接送家長的身分。
市議員張維倩接到積穗國中幼兒園家長陳情，公托中心招標完成後，預計設置在幼兒園樓上，近期工程單位準備進駐，但敲牆工程聲音非常大，可能造成孩子午休睡不著、上課也難以專心，影響學習。
有家長表示，支持公托設置，但施工期間孩子的活動空間與施工單位出入地點重疊，孩子安全恐受影響；也有家長反應，大聲響的工程應於假日施工，避免影響孩子上課；另有家長擔心，公托成立與幼兒園的接送時間不一致，導致雙邊皆不易分辨是否為孩子的照顧者在接送，甚至可能有校外人士進入，影響幼兒安全。
張維倩也提出三點建議，應盡速降低工程影響、保持活動空間及動線獨立，並需有明確的溝通窗口，要求市府跨局處協調，務必要在工程單位入場前，配合家長時間召開說明會，消除家長疑慮後再啟動工程。
社會局兒童托育科長林秀穗表示，目前工程單位尚未進場，近期會與幼兒園家長召開說明會，研議施工時間及方式，若有大聲響工程，將請施工單位於假日施作，中午則不施工，並確保施工動線安全；另外，目前國中與幼兒園校舍為個別獨立出入口，未來幼兒園將與公托共用出入口，公托預計收托45人，會掌握接送家長身分，公托最快農曆年前開幕。
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