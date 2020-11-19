聽新聞
test
0:00 / 0:00
天燈燒毀老翁住家 投靠親人住不慣 雖如廢墟還是老家好
去年6月新北市平溪區疑天燈釀災，70歲胡姓老翁的房子被燒毀，求償整修受挫，投靠外地親人。新北市府上月通過天燈自治條例，讓胡重燃希望，盼市府早日還他公道。胡姓老翁因住不慣外地，日前返回平溪老宅，生活克難。平溪區長曾繁盛今天表示，已請社福單位協助，讓他暫時棲身的環境舒適一點。
胡姓老翁的家人說，老翁原本獨自住在平溪的2層樓老家，子女到外地發展。去年6月8日傍晚房子發生火警，消防人員滅火後，在火場發現天燈殘骸，消防局發出的火災調查資料指出，起火原因是施放天燈引燃。
平溪發展天燈產業引入可觀人潮和錢潮，平溪商圈業者近幾年自發性「捐款」，充做天燈永續發展基金經費，一旦天燈肇禍可供賠償；過去有數起機車座墊、民宅遮雨棚被燒毀，獲得賠償。
胡男的住家被燒毀後求償百餘萬，但因當時基金款項不多，加上區公所、商圈業者對胡求償金額見解不一，未達成和解。
胡男的家人說，老翁被迫離開故鄉，投靠親人一年多，因生活過不慣，這個月初回到老宅。房子發生火災，又一年多沒人居住，像是廢墟。家人聯絡水電行先拉一條電路應急，因為總要有水電，日子才過得下去。
新北市政府10月21日召開市政會議通過天燈自治條例草案，送新北市議會審議。市府計畫向天燈業者收取永續發展費，並成立基金管理組織，以場地保險方式，用公共意外責任險模式，處理天燈引發損害的賠償等事宜。
曾繁盛說，胡姓老翁回到平溪老家居住，因為環境不理想，區公所已聯絡社福團體出面協助，評估提供重新油漆等方式改善。對於胡家的賠償方式，會依議會審議通過的自治條例規定辦理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言