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天燈燒毀老翁住家 投靠親人住不慣 雖如廢墟還是老家好

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，消防人員調查後，認為是墜落的天燈引發火勢。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，消防人員調查後，認為是墜落的天燈引發火勢。圖／家屬提供

去年6月新北市平溪區疑天燈釀災，70歲胡姓老翁的房子被燒毀，求償整修受挫，投靠外地親人。新北市府上月通過天燈自治條例，讓胡重燃希望，盼市府早日還他公道。胡姓老翁因住不慣外地，日前返回平溪老宅，生活克難。平溪區長曾繁盛今天表示，已請社福單位協助，讓他暫時棲身的環境舒適一點。

胡姓老翁的家人說，老翁原本獨自住在平溪的2層樓老家，子女到外地發展。去年6月8日傍晚房子發生火警，消防人員滅火後，在火場發現天燈殘骸，消防局發出的火災調查資料指出，起火原因是施放天燈引燃。

平溪發展天燈產業引入可觀人潮和錢潮，平溪商圈業者近幾年自發性「捐款」，充做天燈永續發展基金經費，一旦天燈肇禍可供賠償；過去有數起機車座墊、民宅遮雨棚被燒毀，獲得賠償。

胡男的住家被燒毀後求償百餘萬，但因當時基金款項不多，加上區公所、商圈業者對胡求償金額見解不一，未達成和解。

胡男的家人說，老翁被迫離開故鄉，投靠親人一年多，因生活過不慣，這個月初回到老宅。房子發生火災，又一年多沒人居住，像是廢墟。家人聯絡水電行先拉一條電路應急，因為總要有水電，日子才過得下去。

新北市政府10月21日召開市政會議通過天燈自治條例草案，送新北市議會審議。市府計畫向天燈業者收取永續發展費，並成立基金管理組織，以場地保險方式，用公共意外責任險模式，處理天燈引發損害的賠償等事宜。

曾繁盛說，胡姓老翁回到平溪老家居住，因為環境不理想，區公所已聯絡社福團體出面協助，評估提供重新油漆等方式改善。對於胡家的賠償方式，會依議會審議通過的自治條例規定辦理。

新北市平溪區胡姓老翁的房子被墜落的天燈燒毀，投靠外地親1年多。因住不慣日前返回老宅，生活克難。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子被墜落的天燈燒毀，投靠外地親1年多。因住不慣日前返回老宅，生活克難。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，消防人員調查後，認為是墜落的天燈引發火勢。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，消防人員調查後，認為是墜落的天燈引發火勢。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，現場有天燈殘骸，消防人員認為是被墜落的天燈燒毀。圖／家屬提供
新北市平溪區胡姓老翁的房子發生火警，現場有天燈殘骸，消防人員認為是被墜落的天燈燒毀。圖／家屬提供

天燈 平溪

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