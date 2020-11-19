新北專用垃圾袋弱勢抵價券今年156元 30日起發放

新北市垃圾隨袋徵收滿10年，環保局提供一年份專用垃圾袋費用給低收入戶、中低收入戶、弱勢兒少及符合身心障礙者生活補助等資格的市民，今年預定於本月30日起發放專用垃圾袋兌換抵價券，到12月25日止，面額每人156元，需一次換完，預估補助對象有13萬8284人。

新北市於2011年發放弱勢抵價券，全市已有101萬人次民眾受惠，環保局近日已陸續寄發通知單，符合資格市民可至公告地點或戶籍地所在清潔隊領取，未收到通知單但符合資格的民眾也可洽詢各區清潔隊。專用垃圾袋抵價券發放面額依前一年每人每年購買專用垃圾袋費用計算，這次為156元。

今年板橋、三重及中和區協請部分里辦公處幫忙發放；三峽區於今年12月3日至5日、土城區12月19日配合區公所辦活動時一併發放。抵價券可在全市4130處專用垃圾袋代售點使用，逾期不補發，額度需一次購足、無法找現。

環保局表示，新北市垃圾費原隨水徵收，2008年起試辦隨袋徵收，2010年全面推動，2008年每天垃圾量2497公噸，去年已降到1575公噸，效益37%。平均每戶每年垃圾處理費從平均1300元降到390元。