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新北里長請教師3招 教里民DIY口罩套
中央流行疫情指揮中心昨天公布秋冬防疫專案，新北市汐止茄苳里長葉雅惠近期已開辦3場布口罩套DIY課程，教導里民製作速成布口罩套，因應不同需求提供客製化教學，掀起里民自製口罩熱潮。
葉雅惠在茄苳里教導生活實用教學課程逾10年，每年先後開4至5班，邀請各項專長老師教作環保袋、防蚊磚、洗衣粉及健康手工皂等生活實用小物，迄今已超過1000人次上課。今年因應疫情加開布口罩套DIY課程。
葉雅惠說，口罩套搭配外科口罩可有效阻絕飛沫，延長使用時間。今年3場課程都邀請朱老師教學，60名里民快速學會如何自製布口罩套，回家還教給人。里民楊老太太說，自製口罩套經濟實惠，還可以選擇喜愛的花色，大家都學得很開心。
要如何做口罩套？朱老師說，先備妥剪刀、熨斗、針線、棉紗布料及25乘2公分的紙板等材料，依需求裁布，成人尺寸寬22.5公分、長37公分寬，小孩寬19.5公分、長36公分；然後製作耐燙紙型並依折數交疊熨燙；最後再對折縫邊，3招就能完成手作布口罩套。
民政局長柯慶忠表示，葉雅惠已連任4屆，曾獲2014年及去年新北特優里長，盡心盡力關懷高風險家庭及弱勢族群，每周固定辦3天老人共餐，也和慈濟合作提供健康蔬食料理，深受里民肯定。
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