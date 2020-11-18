五股垃圾山道路開闢及綠美化 整建面積近萬坪

五股垃圾山長期被違法傾倒廢土，新北市長侯友宜上任後即大力整頓，新北市工務局表示，中央軸帶道路的開闢及綠美化共整建約1萬坪的國有土地，逐漸翻轉當地景觀。

市府為改善五股垃圾山多年垃圾非法棄置堆積問題，推動擴大五股都市計畫的範圍包括中山高速公路以北、五股坑溪以南、二重疏洪道以西及新五路以東，面積約169.46公頃，持續強拆違章工廠及整建工作。

工務局表示，自去年11月起優先針對「中興路以北」及「中興路以南中央軸帶」公有地內的違規工廠占用、違法棄置物進行整頓，並透過綠美化方式，重新將土地整理為景觀綠地及興闢中央軸帶道路。其中，中央軸帶道路第三期工程已完工啟用。

工務局新工處表示，中央軸帶第三期道路全長約615公尺，全段新闢8公尺寬道路，一改原先破損不堪、塵土飛揚的簡陋道路，也沿路進行綠美化，道路開闢及綠美化共整建3萬4000平方公尺，也就是約1萬坪的國有土地，未來將是周邊工廠的重要通路。

工務局表示，道路開闢時也施作自來水、電力、電信、監視器等管線基本設施，不僅替工廠合法納管打下基礎。未來也將提升五股居民更好的生活機能，逐漸實現翻轉五股垃圾山的願景藍圖。