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北市議員索資給假資料？ 工務局澄清：是統計基礎不同

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
陳炳甫日前在議會痛批市府給議員道路不平、坑洞申訴案件的假資料。圖／本報系資料照
陳炳甫日前在議會痛批市府給議員道路不平、坑洞申訴案件的假資料。圖／本報系資料照

北市議員陳炳甫日前在議會質詢時，拿出去年北市議員李明賢「道路不平坑洞申訴案」數量，市府稱去年1月到9月的申訴案件有5,271件，但陳以同樣的申訴案索資，卻發現數字縮水剩3,197件，質疑市府給假資料。

對此，工務局今天發布新聞稿澄清，去年的資料有包括1999民眾通報3,197件，再加上新工處自主巡查的數量，總共有5,271件，而給陳炳甫的資料並未加上新工處巡察的案件，所以數量上才會有差異。

工務局表示，陳炳甫要求提供104年至109年上半年度各年度全台北市內「道路不平、有坑洞申訴案」數量，數字是由台北市1999市民熱線受理通報案件後統計出來的，其中108年度道路不平、有坑洞申訴案件數總計為3,197件。

工務局解釋，去年提供給李明賢的資料中寫5,271件，是除了1999民眾通報的數量外，還加上新工處自主巡查的案件，數量才會有所差異，強調道路不平坑洞申訴案件都如實呈現，只是統計基礎不同。

北市 陳炳甫 李明賢

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