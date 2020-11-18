陳時中到新竹吃貢丸又吃香腸 呼籲攤商要對食材有信心

衛福部長陳時中在下午5點抵達新竹東門市場，在新竹市長林智堅的陪同下，訪視市場內攤商，許多商家見到陳時中來都端出招牌菜想請部長吃，但陳時中特別停留腳步品嘗新竹貢丸以及豬肉香腸，他還在受訪時表示，在東門市場看到店家都有掛出豬肉產地標示，並向攤商喊話要對自己使用的食材有信心，從源頭政府就會把關，讓合格的商品進來，民眾也吃得健康。

陳時中說上次來新竹是吃鴨肉飯，這次來到東門市場發現市場內實在很有趣，很多年輕人都來開店創業，花樣很多，但是在推行豬肉產地標示時，最初都被質疑攤商怎麼可能會標，他直言「是有點歧視性的味道」，但陳時中視察完東門市場後則得出結論，只要攤商食材用得好，有信心就會把食材產地來源寫出來。

陳時中表示，政府所要做的就是把關，讓不合格的商品不會流入市場，市場上的商品一定是符合標準的；他還盛讚台灣人的水準很高，攤商都願意配合，把食材產地清楚標示，更要攤商展現自信，透過產地表示讓大家重視生產履歷，從源頭到市場再到餐桌都是優質的商品，政府從源頭把關，他同時喊話要民眾一同合作，才能「吃得健康、吃得快樂、吃得有精神」。

林智堅表示，市政府從9月開始就輔導市場攤商推出豬肉產地標示，從東門市場也看到這些年輕的攤商小老闆都十分配合，不管是香腸的腸衣因為豬隻部位，店家也都清楚標示，也有店家的炸豬排，強調使用口感更好的西班牙伊比利豬。