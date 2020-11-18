解癮戒毒協會跨界合作 在坪林區打造翡翠樹蛙茶

為保護大台北水源地的純淨及居民飲用水安全，新北市有機運銷合作社、中華民國解癮戒毒協會共同合作，打造「翡翠樹蛙茶」有機茶新品牌，今天在新北市坪林區民眾服務社進行「翡翠樹蛙茶跨界合作 共築無毒家園」發表會，透過跨界合作，推廣有機栽種的「翡翠樹蛙茶」，打造無毒家園。

有百年種茶歷史的坪林，供應大台北用水的翡翠水庫上游集水區，同時也是台灣特有種—翡翠樹蛙的棲息地。天性敏感的翡翠樹蛙作為生態指標，需要純淨的水孵育後代，只會選擇在完全無農藥污染的環境繁衍成長。

透過有機栽培茶葉的友善耕作，不僅一寸一寸修復慣行農法傷害的土地，維護茶農與喝茶者的健康、大台北600萬居民的用水安全，守護翡翠樹蛙的家園。

現場出席人士包含新北市議員陳儀君、坪林區區長周慶珍、新北市有機運銷合作社主席余三和、戒毒協會副理事長華琳、毒品政策學會秘書長黃維慶、新北市農業局代表等人。陳儀君表示，竭誠呼籲能有更多人一同響應支持，期許為下一代打造無毒的環境，與更安全、幸福的社會。