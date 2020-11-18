新北市新店區明德路、大豐路16巷路口 拆除違建後拓寬

新北市新店區明德路與大豐路16巷路口是大豐路沿線唯一雙向路口，但因既存違建占據部分道路，行車視線嚴重受阻，新北市府近日和地主達成協議，打通瓶頸道路，改善巷道交通安全，也確保消防救災車輛進出順利。

大豐路是北新路三段通往建國路的單行道，道路兩側有許多店家，但16巷與明德路口受違建影響行車視線，經常發生危險，市府會勘後決定改善，估算用地取得及工費約1300萬元。

新工處表示，市府把明德路和大豐路16巷納入道路瓶頸打通計畫中，與新店區公所推動道路拓寬。多次協商後，去年獲得地主正面回應，先拆除違建重鋪道路，同時協調將附近民生管線人孔降埋，並調整電線桿位置，使路面更平整，路口視野更開闊。