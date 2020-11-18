巨星耶誕城登場！頑童、魚丁糸輪番上陣嗨翻市民廣場

新北歡樂耶誕城重頭戲！「巨星耶誕演唱會」12月12、13日連續兩天，從晚上六點至十點在市民廣場熱鬧開唱，演出陣容包含頑童MJ116、魚丁糸、Hebe田馥甄、玖壹壹等大咖輪番上陣，最殺天團都在巨星耶誕演唱會。

新北市觀旅局今舉辦演唱會卡司公布記者會，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔任神秘嘉賓。主持人黃子佼連續六年接下演唱會主持棒，將在活動2天分別搭檔莎莎及趙岱新共同主持。

觀旅局表示，表演舞台呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，除有AR技術搭配歌手一同演出，一旁的翅膀燈箱也將跟著表演內容呈現多樣色彩與漸層變化，不僅讓舞台多了層次感，更豐富民眾的視覺體驗。特別的是，只要站在耶誕樹前、背對廣場舞台時，即可融入翅膀一起拍照。今年的彩幕採用最高規格，就是希望透過現場和網路直播，帶給全球觀眾最震撼的視覺享受。

其他像超人氣歌手Bii畢書盡、Eric周興哲、高爾宣OSN、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、告五人、八三夭、鼓鼓呂思緯、家家、孫盛希、李建軒、方志友、陳彥允、許書豪、李宣榕、張與辰等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，偶像派、實力派、創作型及饒舌歌手輪番上陣絕不冷場，帶來視覺、聽覺的最大歡樂饗宴！

此外，今年「巨星耶誕演唱會」也首度在正式開場前，增加暖場演出，讓現場觀眾提前「熱」起來！「巨星耶誕演唱會」網路直播也會搭配暖場橋段，提前從5點20分開始播出，讓透過網路收看的觀眾，也可以一睹開場前的精采演出內容。

新北市長侯友宜表示，今年請到了國內的大卡司，所有非常棒的歌手幾乎全部網羅，雖然自己對對歌手的歌沒有很熟悉，但他知道頑童有首歌叫「幹大事」，跟新北市做大事是一樣的，我們做大事，他們幹大事，讓歡樂耶誕城一起讓很多人來欣賞。