巨星耶誕城登場！頑童、魚丁糸輪番上陣嗨翻市民廣場
新北歡樂耶誕城重頭戲！「巨星耶誕演唱會」12月12、13日連續兩天，從晚上六點至十點在市民廣場熱鬧開唱，演出陣容包含頑童MJ116、魚丁糸、Hebe田馥甄、玖壹壹等大咖輪番上陣，最殺天團都在巨星耶誕演唱會。
新北市觀旅局今舉辦演唱會卡司公布記者會，由金曲嘻哈天團頑童MJ116擔任神秘嘉賓。主持人黃子佼連續六年接下演唱會主持棒，將在活動2天分別搭檔莎莎及趙岱新共同主持。
觀旅局表示，表演舞台呼應今年主題，以「展開的翅膀」為設計理念，除有AR技術搭配歌手一同演出，一旁的翅膀燈箱也將跟著表演內容呈現多樣色彩與漸層變化，不僅讓舞台多了層次感，更豐富民眾的視覺體驗。特別的是，只要站在耶誕樹前、背對廣場舞台時，即可融入翅膀一起拍照。今年的彩幕採用最高規格，就是希望透過現場和網路直播，帶給全球觀眾最震撼的視覺享受。
其他像超人氣歌手Bii畢書盡、Eric周興哲、高爾宣OSN、Julia吳卓源、Kimberley陳芳語、告五人、八三夭、鼓鼓呂思緯、家家、孫盛希、李建軒、方志友、陳彥允、許書豪、李宣榕、張與辰等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，偶像派、實力派、創作型及饒舌歌手輪番上陣絕不冷場，帶來視覺、聽覺的最大歡樂饗宴！
此外，今年「巨星耶誕演唱會」也首度在正式開場前，增加暖場演出，讓現場觀眾提前「熱」起來！「巨星耶誕演唱會」網路直播也會搭配暖場橋段，提前從5點20分開始播出，讓透過網路收看的觀眾，也可以一睹開場前的精采演出內容。
新北市長侯友宜表示，今年請到了國內的大卡司，所有非常棒的歌手幾乎全部網羅，雖然自己對對歌手的歌沒有很熟悉，但他知道頑童有首歌叫「幹大事」，跟新北市做大事是一樣的，我們做大事，他們幹大事，讓歡樂耶誕城一起讓很多人來欣賞。
觀旅局提醒，民眾可多利用大眾運輸工具至新北市市民廣場參與巨星耶誕演唱會活動，可搭乘捷運板南線至板橋站下車，由3號站前廣場出口步行約8分鐘，或由3A新北市政府出口步經B1連通道前往，更多「2020新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。
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