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美國2總統候選人70幾歲都在拚 侯友宜：65歲退休沒道理

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜說，美國2名總統候選人70多歲都來在拚，65歲退休實在沒什麼道理。記者王敏旭／攝影
新北市長侯友宜說，美國2名總統候選人70多歲都來在拚，65歲退休實在沒什麼道理。記者王敏旭／攝影

新冠肺炎疫情影響民眾工作與求職，新北就服處長林澤州今指出，新北提供青年就職服務，今年上半年締造青年失業率8.7%全國最低，另也創立婦女及中高齡者職場續航中心協助求職。新北市長侯友宜說，美國2名總統候選人70多歲都來在拚，65歲退休實在沒什麼道理。

林澤州今在市政會議專案報告，林指出，疫情衝擊民眾求職，今年年輕人是近10年最辛苦的新鮮人，青年求職困難也伴隨著職涯迷惘、學經歷不足、求職技巧不足等問題。

林澤州說，輔導初次尋職青年進入職場，提供就業服務計畫；非典型勞動青年則協助轉任正職工作、追求斜槓職涯，目前服務8121名青年，協助4356名順利就業，行政院主計總處統計15至24歲失業率，新北全國最低。

新北預計在2022年成立「青年交流及職涯發展中心」，林澤州表示，發展中心將在板橋區文化路及民權路口，有1、2樓的室內可使用空間共229坪，提供職涯規劃、專業諮詢、職能培力等服務。

勞工局長陳瑞嘉也說，台灣人口紅利從明年開始負成長，勞動人口每年預計減少10萬人，協助青年儘速投入職場外，讓婦女及中高齡勞工續留職場，目前勞工局也有外勞優秀查察員黃文哲，去年延緩到今年退休的案例。

林澤州指出，今年3月成立婦女及中高齡者職場續航中心，除了勞工局也整合社會局托育、教育局幼兒園、衛生局長照，讓婦女及中高齡勞工「照顧不離職」。

就服處也說，明年樹林台提升為樹林就業服務站，提供樹三鶯地區所有求職求才、失業認定、諮詢服務，避免民眾舟車勞頓。

新冠肺炎疫情影響民眾工作與求職，新北就服處長林澤州今指出，新北提供青年就職服務，今年上半年締造青年失業率8.7%全國最低。圖／新北勞工局提供
新冠肺炎疫情影響民眾工作與求職，新北就服處長林澤州今指出，新北提供青年就職服務，今年上半年締造青年失業率8.7%全國最低。圖／新北勞工局提供

青年 求職

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