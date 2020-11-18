灰影蜻蜓北市動物園現蹤 第87種蜻蜓目昆蟲

台北市立動物園今天表示，輔導員陳賜隆首次在園區發現灰影蜻蜓，在黃昏時，觀察動物園內各水池時，看到短暫現身的灰影蜻蜓，這是動物園內發現的第87種蜻蜓目昆蟲紀錄。

動物園發布新聞稿指出，調查蜻蜓多年陳賜隆博士2004年曾與友人在蘭嶼發現圖鑑查不到的蜻蜓，陳賜隆研判可能是灰影蜻蜓，此物種在台灣找不到類似種類，且認為台灣本島一定有足跡。

陳賜隆和蜓友們組特蒐小組，2006年與小組成員共同發表灰影蜻蜓在台首次紀錄，當時發現區域是台東縣綠島、蘭嶼及屏東縣恆春半島。

動物園指出，近年來台灣各地陸續出現灰影蜻蜓紀錄，陳賜隆認為動物園內應有灰影蜻蜓，他先前夢見在動物園發現灰影蜻蜓，隔兩天就在動物園台灣動物區台灣獼猴水壕附近發現灰影蜻蜓。

陳賜隆說，日前下班時，發現汽車擋風玻璃前一隻飛行快速、身體褐色，類似蜻蜓科的雌蜓產卵，可惜這隻雌蜓在他拿捕蟲網時飛走。

陳賜隆把車窗上的100多顆蜻蜓蛋，交給昆蟲館保育員照顧，但只孵化1隻也未長大；但他研判，傍晚活動蜻蜓，應是灰影蜻蜓。

動物園指出，灰影蜻蜓難被發現是因成蟲飛行快速，且出現時間是天黑前半小時，陳賜隆趁黃昏前，在動物園內各水池觀察，在台灣獼猴水壕發現灰影蜻蜓。

動物園表示，過去北部氣溫較低，不容易發現灰影蜻蜓行蹤，因氣候暖化，灰影蜻蜓族群持續往北擴散，東部到宜蘭頭城、西部到新北萬里都有紀錄；黃昏時經過有水的地方可停下腳步，有機會發現短暫現身灰影蜻蜓。