快訊

餐廳不用、室內泳池要戴！12月起強制戴口罩場所名單出爐 違者最重罰1.5萬

直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

灰影蜻蜓北市動物園現蹤 第87種蜻蜓目昆蟲

中央社 / 台北18日電

台北市立動物園今天表示，輔導員陳賜隆首次在園區發現灰影蜻蜓，在黃昏時，觀察動物園內各水池時，看到短暫現身的灰影蜻蜓，這是動物園內發現的第87種蜻蜓目昆蟲紀錄。

動物園發布新聞稿指出，調查蜻蜓多年陳賜隆博士2004年曾與友人在蘭嶼發現圖鑑查不到的蜻蜓，陳賜隆研判可能是灰影蜻蜓，此物種在台灣找不到類似種類，且認為台灣本島一定有足跡。

陳賜隆和蜓友們組特蒐小組，2006年與小組成員共同發表灰影蜻蜓在台首次紀錄，當時發現區域是台東縣綠島、蘭嶼及屏東縣恆春半島。

動物園指出，近年來台灣各地陸續出現灰影蜻蜓紀錄，陳賜隆認為動物園內應有灰影蜻蜓，他先前夢見在動物園發現灰影蜻蜓，隔兩天就在動物園台灣動物區台灣獼猴水壕附近發現灰影蜻蜓。

陳賜隆說，日前下班時，發現汽車擋風玻璃前一隻飛行快速、身體褐色，類似蜻蜓科的雌蜓產卵，可惜這隻雌蜓在他拿捕蟲網時飛走。

陳賜隆把車窗上的100多顆蜻蜓蛋，交給昆蟲館保育員照顧，但只孵化1隻也未長大；但他研判，傍晚活動蜻蜓，應是灰影蜻蜓。

動物園指出，灰影蜻蜓難被發現是因成蟲飛行快速，且出現時間是天黑前半小時，陳賜隆趁黃昏前，在動物園內各水池觀察，在台灣獼猴水壕發現灰影蜻蜓。

動物園表示，過去北部氣溫較低，不容易發現灰影蜻蜓行蹤，因氣候暖化，灰影蜻蜓族群持續往北擴散，東部到宜蘭頭城、西部到新北萬里都有紀錄；黃昏時經過有水的地方可停下腳步，有機會發現短暫現身灰影蜻蜓。

動物園 台灣獼猴 蘭嶼

延伸閱讀

壽山動物園攜手新竹動物園 深入校園傳遞保育觀念

別誤會北市動物園玻璃髒 其實是用來防鳥殺

19歲少年靠賣狼蛛、蠍子致富月入18萬 未來欲進軍美國市場

自然老死或體力不支？獅子死在水塘 動物園說法不一

相關新聞

管制笑氣 北市率先訂行政規則要求業者盡通報義務

針對濫用俗稱笑氣的「一氧化二氮」，環保署今年10月30日公告將笑氣納入毒管法列管，非法持有、販售最高可罰30萬元。北市府...

影／北市府設無人機課程 推失業人士免費報名

北市職能發展學院今舉辦無人機攝影應用課程說明，提供民眾拓展斜槓能力。北市勞動局長陳信瑜表示，此課程推出後，廣受民眾好評，...

營養午餐用萊豬恐罰百萬 侯友宜：業者不換約就別來

新北教育局與團膳業者、食材供應商達成共識，明定4項規則讓豬肉萊克多巴胺「零檢出」，並納入學校午餐契約，今起一周內將完成換...

耶誕城若人潮過多 新北防疫：會暫時關閉設施

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批人潮，新北觀旅局長張其強指出，前3天活動比去年同期人數更成長，有加強勸導民眾進入要戴口...

全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北市環保局本周六下午將在市民廣場辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，設置48個義賣攤位如「特色二手好物義賣攤位」...

美國2總統候選人70幾歲都在拚 侯友宜：65歲退休沒道理

新冠肺炎疫情影響民眾工作與求職，新北就服處長林澤州今指出，新北提供青年就職服務，今年上半年締造青年失業率8.7%全國最低...

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

新北市新店行政園區今舉行落成典禮，市長侯友宜宣布，園區內的新店國民運動中心將於12月13日起試營運，為園區內首座進駐啟用...

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

歷經三年半工期，新北市新店行政園區今舉行落成典禮，為全國首例透過公辦都更方式完成的行政園區，共有行政大樓、住宅大樓及國民...

北市獲邀倫敦氣候行動周 黃珊珊將分享新冠防疫經驗

新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，將由副市長暨北市防疫應變小組指揮官黃珊珊代表台北市政...

新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

新北市民政局協調各區公所配合活用公有建物計畫，先調配6處市民活動中心空間功能，提供全齡多用途服務，近期增設銀髮俱樂部、社...

北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已...

耶誕城暫停Youbike部分時段租借 新北：今恢復府中站點

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批民眾前往，新北交通局指出，活動周遭的YouBike平日、假日分別從下午4時、中午12時...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。