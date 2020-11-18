新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

新北市新店行政園區今舉行落成典禮，市長侯友宜宣布，園區內的新店國民運動中心將於12月13日起試營運，為園區內首座進駐啟用的機關。體育處表示，試營運14天提供民眾預約免費使用，明年元旦正式開幕，將打造為智能科技場館，其中飛輪教室結合沉浸投影，可切換各種虛擬場景，增進民眾運動樂趣。

新店國民運動中心2018年底動工，日前正式完工，位於北新路一段及88巷內，目前進行營運前置作業，總樓地板面積約9700平方公尺，共有地上5層運動空間，包含室內25公尺游泳池、冷熱水池、烤箱、SPA池、兒童池，以及羽球場、綜合球場、桌撞球區、體適能中心、韻律教室、多功能教室等設施。

侯友宜今出席新店行政園區落成典禮時宣布，新店國民運動中心將於12月13日起試營運，結合一旁行政大樓及地下停車場，讓民眾可便利停車，運動完還可到一旁洽公，十分方便。

體育處指出，新店國民運動中心為新北市第16座國民運動中心，更是全台唯一結合公辦都更興建的運動中心，12月13日起試營運14天，提供預約免費使用，相關資訊將於11月底前將公布在新店運動中心官網及粉絲專頁。

體育處表示，新店運動中心將打造成智能科技場館，其中飛輪教室結合沉浸投影，提供各種虛擬場景切換，並配搭心率穿戴裝置，增進民眾運動樂趣；另還有智能運動地墊教室，透過燈光效果引導，完成各項訓練，協助從運動中提取數據，挑戰個人紀錄。