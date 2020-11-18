快訊

餐廳不用、室內泳池要戴！12月起強制戴口罩場所名單出爐 違者最重罰1.5萬

直播／不予續照！NCC：蔡衍明介入中天新聞台製播

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市新店行政園區今舉行落成典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市新店行政園區今舉行落成典禮。記者吳亮賢／攝影

歷經三年半工期，新北市新店行政園區今舉行落成典禮，為全國首例透過公辦都更方式完成的行政園區，共有行政大樓、住宅大樓及國民運動中心各1棟，將有12座機關進駐，一走進挑高、華麗的大廳，彷彿走入五星級大飯店，最快明年中旬民眾就可來此洽公。市長侯友宜表示，土城、永和、三重及新莊等4處行政園區將陸續推動，位於三重的新北第二行政中心也將在2022年前動工。

新店行政園區位在北新路一段、新店區公所捷運站前，交通便利，包含30層樓高住宅大樓、31樓的行政大樓及9層樓的新店國民運動中心，另有地下5層停車空間，可停放616台汽車、1035台機車及386台自行車。

侯友宜指出，新店行政園區蘊含住宅、商辦、公務、警政、運休等功能，設施非常完備，可提供多元服務，「今天一走進大廳，就好比走進五星級大飯店，未來同仁為民服務一定要展現更高效率，才對得起民眾。」

侯友宜也表示，在新店行政園區作為公辦都更的範例下，永和、土城、新莊、三重行政園區也將續進行評估規畫及招商，位於三重的新北市第二行政中心，更一定要在2022年前動工。

都更處長張壽文表示，永和及土城行政園區已進入都市計畫變更，預計明年下半年招商；新莊及三重行政園區正在進行財務分析，最快明年進行都市計畫變更、後年招商；位於三重的新北市第二行政中心為工業區變更回饋的公共空間，不須招商，最快明年底至後年動工。

新店區長朱思戎指出，行政大樓1至7樓為新店警分局，7至9樓為區公所，11至19樓分別為戶政、衛生、地政、稽徵所及稅捐處，可提供民眾一站式服務，不用再跑到不同地址，大幅節省洽公時間。

朱思戎說，各機關預計在明年中前陸續進駐，未來將成立管委會，由物業公司管理一樓大廳空間，引導民眾至各樓層洽公，公所也會加派志工及同仁引導，另外民眾也可從運動中心3樓連通道前往行政大樓。

新北市新店行政園區今落成，挑高、華麗的大廳彷彿五星級大飯店。記者吳亮賢／攝影
新北市新店行政園區今落成，挑高、華麗的大廳彷彿五星級大飯店。記者吳亮賢／攝影
新店行政園區完工全景。圖／新北城鄉局提供
新店行政園區完工全景。圖／新北城鄉局提供
新店行政園區完工全景。圖／新北城鄉局提供
新店行政園區完工全景。圖／新北城鄉局提供

政大 侯友宜

延伸閱讀

耶誕城若人潮過多 新北防疫：會暫時關閉設施

侯友宜：未來新北風險高場所 應該強制戴口罩

中央前瞻補助停車場 侯友宜：盼捷運也大力支持

萊豬議題 侯友宜和鄭文燦盼中央做好把關

相關新聞

管制笑氣 北市率先訂行政規則要求業者盡通報義務

針對濫用俗稱笑氣的「一氧化二氮」，環保署今年10月30日公告將笑氣納入毒管法列管，非法持有、販售最高可罰30萬元。北市府...

影／北市府設無人機課程 推失業人士免費報名

北市職能發展學院今舉辦無人機攝影應用課程說明，提供民眾拓展斜槓能力。北市勞動局長陳信瑜表示，此課程推出後，廣受民眾好評，...

營養午餐用萊豬恐罰百萬 侯友宜：業者不換約就別來

新北教育局與團膳業者、食材供應商達成共識，明定4項規則讓豬肉萊克多巴胺「零檢出」，並納入學校午餐契約，今起一周內將完成換...

耶誕城若人潮過多 新北防疫：會暫時關閉設施

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批人潮，新北觀旅局長張其強指出，前3天活動比去年同期人數更成長，有加強勸導民眾進入要戴口...

全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北市環保局本周六下午將在市民廣場辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，設置48個義賣攤位如「特色二手好物義賣攤位」...

美國2總統候選人70幾歲都在拚 侯友宜：65歲退休沒道理

新冠肺炎疫情影響民眾工作與求職，新北就服處長林澤州今指出，新北提供青年就職服務，今年上半年締造青年失業率8.7%全國最低...

新店國民運動中心12/13試營運 虛擬實境飛輪教室搶先看

新北市新店行政園區今舉行落成典禮，市長侯友宜宣布，園區內的新店國民運動中心將於12月13日起試營運，為園區內首座進駐啟用...

新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

歷經三年半工期，新北市新店行政園區今舉行落成典禮，為全國首例透過公辦都更方式完成的行政園區，共有行政大樓、住宅大樓及國民...

北市獲邀倫敦氣候行動周 黃珊珊將分享新冠防疫經驗

新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，將由副市長暨北市防疫應變小組指揮官黃珊珊代表台北市政...

新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

新北市民政局協調各區公所配合活用公有建物計畫，先調配6處市民活動中心空間功能，提供全齡多用途服務，近期增設銀髮俱樂部、社...

北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已...

耶誕城暫停Youbike部分時段租借 新北：今恢復府中站點

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批民眾前往，新北交通局指出，活動周遭的YouBike平日、假日分別從下午4時、中午12時...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。