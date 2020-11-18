新店行政園區主體完工超豪華 未來洽公像進五星級飯店

歷經三年半工期，新北市新店行政園區今舉行落成典禮，為全國首例透過公辦都更方式完成的行政園區，共有行政大樓、住宅大樓及國民運動中心各1棟，將有12座機關進駐，一走進挑高、華麗的大廳，彷彿走入五星級大飯店，最快明年中旬民眾就可來此洽公。市長侯友宜表示，土城、永和、三重及新莊等4處行政園區將陸續推動，位於三重的新北第二行政中心也將在2022年前動工。

新店行政園區位在北新路一段、新店區公所捷運站前，交通便利，包含30層樓高住宅大樓、31樓的行政大樓及9層樓的新店國民運動中心，另有地下5層停車空間，可停放616台汽車、1035台機車及386台自行車。

侯友宜指出，新店行政園區蘊含住宅、商辦、公務、警政、運休等功能，設施非常完備，可提供多元服務，「今天一走進大廳，就好比走進五星級大飯店，未來同仁為民服務一定要展現更高效率，才對得起民眾。」

侯友宜也表示，在新店行政園區作為公辦都更的範例下，永和、土城、新莊、三重行政園區也將續進行評估規畫及招商，位於三重的新北市第二行政中心，更一定要在2022年前動工。

都更處長張壽文表示，永和及土城行政園區已進入都市計畫變更，預計明年下半年招商；新莊及三重行政園區正在進行財務分析，最快明年進行都市計畫變更、後年招商；位於三重的新北市第二行政中心為工業區變更回饋的公共空間，不須招商，最快明年底至後年動工。

新店區長朱思戎指出，行政大樓1至7樓為新店警分局，7至9樓為區公所，11至19樓分別為戶政、衛生、地政、稽徵所及稅捐處，可提供民眾一站式服務，不用再跑到不同地址，大幅節省洽公時間。