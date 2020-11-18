管制笑氣 北市率先訂行政規則要求業者盡通報義務

針對濫用俗稱笑氣的「一氧化二氮」，環保署今年10月30日公告將笑氣納入毒管法列管，非法持有、販售最高可罰30萬元。北市府為了快速、更有效管制，上午宣布率全國之先，制訂笑氣管制行政規則，已在11月13日起生效，規範旅館、KTV、夜店等業者應有主動通報義務，雖然沒有罰則，但違者將加強稽查。

據北市發布的「台北市政府防制營業場所一氧化二氮不當使用要點」，規範的業者包括視聽歌唱、舞廳、酒吧、酒家、夜店或住宿場所。若發現疑似有人在這些場所施用或不當持有笑氣，業者應主動通報警方，若被查獲有知悉未通報、甚至供顧客吸食笑氣，市府相關局處將組成「聯合稽查小組」現地查訪。

台北市副市長黃珊珊指出，吸食笑氣常發生在營業場所，但中央法規沒有要求業者義務做通報，只能靠臨檢，現在業者有了通報義務，雖然違者沒有罰則，但會進行高強度的聯合稽查，相信業者會願意通報。

另外，桃園市政府擬定特定氣體不當使用防制自治條例草案，將笑氣列管，旅宿娛樂業未通報，擬直接開罰9萬。對此，北市昆明防治中心副主任陳亮妤表示，桃園市的自治條例草案尚未送議會，且自治條例罰則不能超過10萬元，北市為了快速、更有效管制，市長柯文哲也認為行政規則比較快，上周討論完後先公告。

陳亮妤表示，若訂自治條例，須送議會審議和一些行政程序，可能要花一年以上時間。且業者較怕強力稽查，綜合考量後，認為行政規則為是較有效的管理方式。

黃珊珊指出，北市行政規則公布生效後，昨天已經有一家旅館業者主動通報的案例，經檢驗確定是笑氣。在此之前，警方發現的案例也是以旅館比較多，因為其他場所要搬大件的鋼瓶容易被發現，汽車旅館發生案例可能會比較多，將請業者配合。