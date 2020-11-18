影／北市府設無人機課程 推失業人士免費報名

北市職能發展學院今舉辦無人機攝影應用課程說明，提供民眾拓展斜槓能力。北市勞動局長陳信瑜表示，此課程推出後，廣受民眾好評，而聽聞業界無人機出動三個小時大約可開價1萬5到1萬8千元的行情。

北市職能發展學院明年將開設無人機攝影應用相關課程，「全方位影像達人」招生人數為25人，總共三班，第一班報名即日起至12月9日為止，課程日期明年1月11日到3月26日；第二班則是明年1月6日至3月10日開放報名，課程日期4月19日到6月28日；第三班報名尚未確定時間，課程日期為10月1日至12月10日。培育時數400小時，上課時間周一至周五早上八點半到下午五點。

陳信瑜表示，此三班課程需為失業人士報名為主，必須符合相關規定，才能通過上課。針對一般民眾付費的部分為「無人機空拍實戰」兩班課程招生人數25人，上課時數48小時，費用目前暫定2500元，報名時間尚未確定。

陳信瑜表示，明年開辦的職能進修課程「無人機空拍實戰班」，針對無人機基本概念及相關法規有初步認識，課程中加入無人機空拍基本操作及相片編修等。

對於先前議員秦慧珠指出，台北市職能發展學院有20架無人機，使用率不佳。陳信瑜表示，職能學院在兩三年前就已經注意到無人機職業發展，所以才會進而採購，其實開議之前勞動局就已經預備要執行開課訓練記者會，也感謝議員對這議題的關心。

北市職能發展學院主任高俊儀表示，目前剛結束的進修試辦班級為25人，其中有一位導遊趙先生跑過一百多個國家，將來希望應用在旅遊。

高俊儀表示，由於是開放免費報名，初次辦理就有80位報名，經過筆試、面試才能通過上課資格。希望能讓他們在工作上加值，並不是興趣而來，主要以職能訓練及在職訓練為概念。