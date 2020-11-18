快訊

中天不續照 藍委批NCC箝制新聞自由「太狠了」

七位委員全數通過！NCC重大決定：中天新聞台不予換照

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／北市府設無人機課程 推失業人士免費報名

聯合報 / 記者潘永鴻／台北即時報導
無人機智慧遙控設備。記者潘永鴻／攝影
無人機智慧遙控設備。記者潘永鴻／攝影

北市職能發展學院今舉辦無人機攝影應用課程說明，提供民眾拓展斜槓能力。北市勞動局長陳信瑜表示，此課程推出後，廣受民眾好評，而聽聞業界無人機出動三個小時大約可開價1萬5到1萬8千元的行情。

北市職能發展學院明年將開設無人機攝影應用相關課程，「全方位影像達人」招生人數為25人，總共三班，第一班報名即日起至12月9日為止，課程日期明年1月11日到3月26日；第二班則是明年1月6日至3月10日開放報名，課程日期4月19日到6月28日；第三班報名尚未確定時間，課程日期為10月1日至12月10日。培育時數400小時，上課時間周一至周五早上八點半到下午五點。

陳信瑜表示，此三班課程需為失業人士報名為主，必須符合相關規定，才能通過上課。針對一般民眾付費的部分為「無人機空拍實戰」兩班課程招生人數25人，上課時數48小時，費用目前暫定2500元，報名時間尚未確定。

陳信瑜表示，明年開辦的職能進修課程「無人機空拍實戰班」，針對無人機基本概念及相關法規有初步認識，課程中加入無人機空拍基本操作及相片編修等。

對於先前議員秦慧珠指出，台北市職能發展學院有20架無人機，使用率不佳。陳信瑜表示，職能學院在兩三年前就已經注意到無人機職業發展，所以才會進而採購，其實開議之前勞動局就已經預備要執行開課訓練記者會，也感謝議員對這議題的關心。

北市職能發展學院主任高俊儀表示，目前剛結束的進修試辦班級為25人，其中有一位導遊趙先生跑過一百多個國家，將來希望應用在旅遊。

高俊儀表示，由於是開放免費報名，初次辦理就有80位報名，經過筆試、面試才能通過上課資格。希望能讓他們在工作上加值，並不是興趣而來，主要以職能訓練及在職訓練為概念。

另外，高俊儀表示，過往民眾都得前往中央交通部考照，因此北市府率先開課，為全台地方首例。高說，勞動部勞發局中分屬有相關課程，南分屬則是96小時培育課程，給一般民眾考照。

職能發展學院無人機展示。記者潘永鴻／攝影
職能發展學院無人機展示。記者潘永鴻／攝影

北市 空拍

延伸閱讀

搶攻無人機大餅 交通部啟動示範計畫

知名企業進用身障員工不足 雅虎、微軟都上榜

苗縣第一人！ 刑警考取無人機專業高級操作證

高加索「無人機大戰」：無情擊潰亞美尼亞的新．機戰未來？

相關新聞

管制笑氣 北市率先訂行政規則要求業者盡通報義務

針對濫用俗稱笑氣的「一氧化二氮」，環保署今年10月30日公告將笑氣納入毒管法列管，非法持有、販售最高可罰30萬元。北市府...

影／北市府設無人機課程 推失業人士免費報名

北市職能發展學院今舉辦無人機攝影應用課程說明，提供民眾拓展斜槓能力。北市勞動局長陳信瑜表示，此課程推出後，廣受民眾好評，...

營養午餐用萊豬恐罰百萬 侯友宜：業者不換約就別來

新北教育局與團膳業者、食材供應商達成共識，明定4項規則讓豬肉萊克多巴胺「零檢出」，並納入學校午餐契約，今起一周內將完成換...

耶誕城若人潮過多 新北防疫：會暫時關閉設施

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批人潮，新北觀旅局長張其強指出，前3天活動比去年同期人數更成長，有加強勸導民眾進入要戴口...

全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北市環保局本周六下午將在市民廣場辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，設置48個義賣攤位如「特色二手好物義賣攤位」...

北市獲邀倫敦氣候行動周 黃珊珊將分享新冠防疫經驗

新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，將由副市長暨北市防疫應變小組指揮官黃珊珊代表台北市政...

新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

新北市民政局協調各區公所配合活用公有建物計畫，先調配6處市民活動中心空間功能，提供全齡多用途服務，近期增設銀髮俱樂部、社...

北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已...

耶誕城暫停Youbike部分時段租借 新北：今恢復府中站點

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批民眾前往，新北交通局指出，活動周遭的YouBike平日、假日分別從下午4時、中午12時...

北市鄭州塔城街口取消機車直接左轉 「大富翁」恐再現

台北市鄭州路、塔城街口從今年8月1日起，取消機車直接左轉，「台灣機車路權促進會」日前為此發起「待轉大富翁」活動抗議，當時...

攤商搬離1年 南門市場改建動土

擁有百年歷史的北市南門市場，因建物被鑑定為海砂屋，去年10月熄燈後，270個攤位搬至中繼市場營業，市府斥資28億8570...

有商城交通便捷 新店綠湖公園後勢看漲

新北市新店綠湖公園鄰近七張、大坪林捷運站、國道3號，附近又有HTC、家樂福，裕隆集團又正開發「裕隆城」商城，加上市府推動...

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

嘉縣議員批：房價飆漲年輕人買不起 縣府居住正義做半套

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。