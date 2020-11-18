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北市：笑氣管制規則上路 業者未通報將聯合稽查

中央社 / 台北18日電

北市政府今天指出，笑氣管制行政規則已上路，把營業場所像汽車旅館、KTV、酒店等列稽查重點外，業者發現消費者持有、施用笑氣，但未通報，會派員聯合稽查相關場所。

北市府上午開「台北市笑氣管制行政規則」記者會，副市長黃珊珊、環保局、衛生局等單位及國民黨議員徐巧芯出席。

黃珊珊致詞時說，環保署已公告使用、販售笑氣等就開罰，但未提相關營業場所，北市府制定行政規則，針對酒店、旅館、KTV等可能吸食笑氣營業場所進行規範，只要曾發生類似案件的業者未通報，就聯合稽查。

黃珊珊會後受訪時表示，現行法規未提營業場所，地方政府只能以臨檢方式稽查，訂行政規則是希望相關業者盡通報義務，行政規則在13日生效，昨天就有旅館業者主動通報有消費者使用笑氣，後續依法處理。

台北市立聯合醫院昆明防治中心副主任陳亮妤說，一氧化二氮俗稱笑氣，近年常被濫用派對助興等，長期吸食笑氣會發生神經病變，甚至缺氧導致死亡案例，相關局處通報發現，業者很擔心遇聯合稽查，因設自治條例時間較長，先以行政規則規範業者。

衛生局指出，笑氣管制行政規則「台北市政府防制營業場所一氧化二氮不當使用要點」11月13日生效，把營業場所列稽查重點，包含夜店、住宿場所等。

衛生局表示，業者發現有人施用、不當持有笑氣，應主動通報警方，被查獲，且業者知道未通報或提供場所或器具供消費者吸笑氣，相關局處組聯合稽查小組會以行政權約制業者。

行政院環境保護署10月30日公告笑氣為台灣第一個列管關注化學物質，只要使用、製造業者未依規定申請許可或申報，或在網路平台販售，最高可處新台幣30萬罰鍰。

北市 衛生局 黃珊珊

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