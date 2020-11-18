耶誕城若人潮過多 新北防疫：會暫時關閉設施

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批人潮，新北觀旅局長張其強指出，前3天活動比去年同期人數更成長，有加強勸導民眾進入要戴口罩，若人潮過多會暫時關閉設施燈飾，另外衛生局、疫情指揮中心認為活動需調整就會調整，該停就會停。

歡樂耶誕城燈區從市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園延伸到府中商圈，今年與迪士尼合作以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，開城後每天都吸引大批人潮前往，板橋地區滿滿車潮與人潮。

張其強說，今年活動長達52天並有3場大型活動，由於今年巨星耶誕演唱會卡司堅強，預估當天人數會達高峰，將會是最大挑戰，且今年不論白天晚上都有都有人潮湧入，縣民大道等路段設有通行區，讓人潮快速通過。

張其強指出，今年耶誕樹不同以往以光雕方式呈現，直接使用聖誕樹造型，多數民眾都會從板橋火車站、捷運站直接進入會場，都設有工作人員協助疏導人流，甚至有單向管制，另部分設施太多人就會關閉燈飾。

新北市長侯友宜說，疫情嚴峻導致民眾無法出國，很多人都想去迪士尼，觀旅局把迪士尼六大公主、森林童話故事搬到板橋，歡樂耶誕城已是全球知名景點，他分享出去後每個人都想來。

侯友宜也說，他也看見許多孩童走丟，女警們都有耐心協助，另外霹靂、防暴不能馬乎，維安一定要全力做到位，警力調整他尊重警察局。