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北市獲邀倫敦氣候行動周 黃珊珊將分享新冠防疫經驗

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
北市府今年9月發表「2020台北市自願檢視報告(VLR)」，此也為全球第一個將新冠防疫作為扣合SDGs永續發展目標、並於全球環境戰略研究所（IGES）平台發表的城市。圖／北市環保局提供
北市府今年9月發表「2020台北市自願檢視報告(VLR)」，此也為全球第一個將新冠防疫作為扣合SDGs永續發展目標、並於全球環境戰略研究所（IGES）平台發表的城市。圖／北市環保局提供

新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，將由副市長暨北市防疫應變小組指揮官黃珊珊代表台北市政府，於英國時間11月17日透過網路會議，以預錄影片方式，向國際分享北市府在永續發展架構下的防疫作為，讓世界看見台北，也讓台北向世界學習。

台北市環保局表示，北市府是在今年9月發表「2020台北市自願檢視報告(VLR)」，此也為全球第一個將新冠防疫作為扣合SDGs、並於全球環境戰略研究所（IGES）平台發表的城市，正因北市府的相關防疫紓困經驗，獲英國倫敦重視，這次受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動。

北市環保局表示，英國倫敦氣候行動周（London Climate Action Week）是倫敦市長沙迪克汗（Sadie Khan）於2019年首度舉辦，邀全球氣候專家學者、政府部門決策人員等共同參與及交換經驗，探究氣候議題。2020年的活動因新冠疫情影響，活動分二梯次辦理，第二梯次於11月14至20日舉行，包含地方政府永續發展理事會（ICLEI）、蘇格蘭議會、劍橋大學、倫敦市議會、倫敦永續發展委員會等與會。

環保局長劉銘龍表示，北市自2019年開始，已連續兩年檢視SDGs的執行進展和發布自願檢視報告（VLR）。2020自願檢視報告在今年9月發表後，也同步於全球環境戰略研究所（IGES）平台發布，北市特別在報告中將防疫與永續發展目標聯結，倫敦永續發展委員會委員透過IGES聯繫邀請北市府，盼北市能分享相關防疫與紓困經驗作為借鏡。

環保局表示，副市長黃珊珊將以「2020後疫情時代的永續發展」為題，從台北經歷SARS後的學習經驗，針對新冠疫情對城市永續性的衝擊，向與會人士從各SDGs永續面向，闡述包含制定防疫SOP、防疫旅館手冊、重要設施場域消毒作業、居家隔離或居家檢疫者廢棄物妥善處置、學生受教權保障等因應措施，並分享北市府的紓困振興方案、未來產業與消費轉型的擘劃，提出北市綠色復甦的願景。

北市 倫敦 疫情

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