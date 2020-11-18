全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北市環保局本周六下午將在市民廣場辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，設置48個義賣攤位如「特色二手好物義賣攤位」，另有滿額抽獎活動，有機會抽中吸塵器、氣炸鍋、除濕機等獎品，義賣善款將全數納入新北市愛心大平台弱勢兒童少年生活扶助專戶。

環保局每年在新北歡樂耶誕城辦「耶誕環保挖寶趣─跳蚤市場」活動，邀市民響應惜物愛物的環保精神，以愛心為冬天加溫，先前向各界發出二手好物召集令，獲得熱烈的響應。往年熱門二手物有腳踏車、烤箱、電鍋及電扇等小型家電，今年預估腳踏車仍是搶購重點。

環保局表示，今年是第6年辦「新北耶誕環保挖寶趣」，同時段還有舞台表演，將於本月21日下午2點到8點舉辦，由萬里國中擂鼓隊以雷霆萬鈞的鼓陣揭開序幕，現場有哈密瓜哥哥與水晶姐姐歡樂帶動唱，「天馬戲創作劇團」有小丑、特技與馬戲表演，晚上7點結合魔術、舞蹈和音樂演出「蟲蟲馬戲團」，結束後剛好欣賞耶誕城耶誕樹點燈及迪士尼光雕動畫秀。

今年環保局發出二手好物召集令，也設置特色二手好物義賣攤位，包括越南籍主持人阮秋姮2套主持袍、知名YouTuber泱泱捐出國外購入的二手物品及知名YouTuber妞妞的二手特色玩具，還有各國二手好物。