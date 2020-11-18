營養午餐用萊豬恐罰百萬 侯友宜：業者不換約就別來

新北教育局與團膳業者、食材供應商達成共識，明定4項規則讓豬肉萊克多巴胺「零檢出」，並納入學校午餐契約，今起一周內將完成換約，新北市長侯友宜說，以目前最大廠商違者為例最高可罰215萬元，若業者不願換約，就不要來新北提供營養午餐。

教育局今年9月函令新北學校若要用豬肉必須採用國內食材，這月與所有業者協商，教育局長張明文說，項目包含檢驗規範、罰則規定、契約變更模式，最後雙方取得共識，其變更契約有4大項目，一周內與業者完成換約。

張明文指出，4大項包括「豬肉及其再製品採用國產產品」、「若混充或假冒，處以懲罰性違約金當日餐費總金額的30%」、「未使用國產豬肉及其再製品、抽驗出瘦肉精、混充假冒扣25點」、「驗出瘦肉精將處以當日餐費總金額10%違約金」。

侯友宜說，新北全國第一率先跟團膳業者、自立午餐清楚標示契約，這不是宣示這是行動，因為中央明年一月開放進口萊豬，不僅擋不住且中央也還未公布哪幾家進口商進口萊豬、可以進口多少量。

侯友宜說，中央沒有公布上游標準作業流程，也沒辦法清查哪家進口商進口萊豬，新北會做好中下游管控，從學校率先做起，追查過程中若違規2次記滿50點就立即解決，有些不可歸責部分會溯源。

張明文說，以目前供應量最大11萬人的學校團膳廠商計算，如供應豬肉有驗出萊克多巴胺，違約金可達55萬元，倘發生混充、假冒狀況，違約金最重可能達160萬元，兩者相加達215萬元，而累犯者不排除公布名單。