新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

新北市民政局協調各區公所配合活用公有建物計畫，先調配6處市民活動中心空間功能，提供全齡多用途服務，近期增設銀髮俱樂部、社區關懷據點，也打造老少咸宜的健身房、韻律及才藝教室、閱覽室等，下月起到明年2月間陸續啟用。

新北市人口逾400萬，有497間市民活動中心，民眾使用用途廣泛，在各方合作下，有15間設公共托育中心、12間設托老中心、130間有社區關懷據點，還有286間設銀髮俱樂部。民政局去年底起評估各區活動中心空間，目前調配三重大同等6處市民活動中心設置公托、健身中心等設備。

目前整修中、即將啟用的包括三重中興、開元、大同、重陽、六張活動中心和板橋區湳興第2活動中心。未來其他地區也可視需求隨時提報，再由民政局跨局處評估是否可行，目前其他區也有提案正在評估規畫中。

民政局長柯慶忠說，以每坪11.5萬元新建價格計算，約可節省近1億2000萬元新建費用。市民活動中心提供公托、銀髮俱樂部、健身中心等服務，多功能教室也是開辦國標舞、烏克麗麗、瑜珈等熱門課程，民眾可就近向各區公所洽詢租用。

以三重開元市民活動中心為例，3層樓空間經過協調，2樓閱覽室改為健身中心，3樓視聽教室成為公共托育中心，1樓則維持市民活動中心功能；另三重重陽市民活動中心2樓閱覽室也改設公共托育中心。