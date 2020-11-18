快訊

上游泳課為何出意外？室內泳池常見的溺水原因與戲水風險

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市總托育量小幅成長，較去年同期增加4.1%。圖／本報資料照片
北市總托育量小幅成長，較去年同期增加4.1%。圖／本報資料照片

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已經登記的保母實際收托為3327人，整個台北市的總托育量可達到1萬0101人，服務供給率為25.7%，比去年同期增加4.1%，小幅成長。

台北市政府透過「助您好孕3.0」等政策，補助托嬰育兒津貼，提供評價的托育服務，減輕家長育兒的經濟負擔。根據台北市社會局統計，9月底時台北市共有248間托嬰中心，可收托6774人；而截至今年6月底，托育人員有1370名，平均每位托育人員照顧4名嬰幼兒，是六都中最低，提升托育品質。

另外，為了提升托育品質，台北市也把居家托育人員，也就是保母納入管理，統計至9月底，總計有5489名0歲到未滿2歲的嬰幼兒接受居家托育，其中登記保母收托3327人為最大宗。

托育 北市 保母

延伸閱讀

北市性侵地圖5年無影 柯文哲挨轟跳票

打造安全行人用路環境 北市加強機車行駛人行道取締

新北居家托育媒合平台 上網找合格保母很方便

城市網災害研討會 北市視訊分享防疫成果獲讚譽

相關新聞

營養午餐用萊豬恐罰百萬 侯友宜：業者不換約就別來

新北教育局與團膳業者、食材供應商達成共識，明定4項規則讓豬肉萊克多巴胺「零檢出」，並納入學校午餐契約，今起一周內將完成換...

全國最大愛心跳蚤市場 新北耶誕周末義賣送愛心

新北市環保局本周六下午將在市民廣場辦全國最大愛心跳蚤市場「耶誕環保挖寶趣」，設置48個義賣攤位如「特色二手好物義賣攤位」...

北市獲邀倫敦氣候行動周 黃珊珊將分享新冠防疫經驗

新冠肺炎疫情持續，台北市政府受邀參加「2020倫敦氣候行動周」活動，將由副市長暨北市防疫應變小組指揮官黃珊珊代表台北市政...

新北民政局盤點市民活動中心增建設施 下月起將更活用

新北市民政局協調各區公所配合活用公有建物計畫，先調配6處市民活動中心空間功能，提供全齡多用途服務，近期增設銀髮俱樂部、社...

北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已...

耶誕城暫停Youbike部分時段租借 新北：今恢復府中站點

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批民眾前往，新北交通局指出，活動周遭的YouBike平日、假日分別從下午4時、中午12時...

北市鄭州塔城街口取消機車直接左轉 「大富翁」恐再現

台北市鄭州路、塔城街口從今年8月1日起，取消機車直接左轉，「台灣機車路權促進會」日前為此發起「待轉大富翁」活動抗議，當時...

攤商搬離1年 南門市場改建動土

擁有百年歷史的北市南門市場，因建物被鑑定為海砂屋，去年10月熄燈後，270個攤位搬至中繼市場營業，市府斥資28億8570...

有商城交通便捷 新店綠湖公園後勢看漲

新北市新店綠湖公園鄰近七張、大坪林捷運站、國道3號，附近又有HTC、家樂福，裕隆集團又正開發「裕隆城」商城，加上市府推動...

新北恐龍園區失修 暗藏危機

位於華中橋下方的「新北恐龍園區」，列為新北市十大河濱主題公園之一，但市議員張志豪接獲陳情，園區內出現恐龍造景斑駁、裝置藝...

北市性侵地圖5年無影 柯文哲挨轟跳票

台北市性侵地圖政策跳票？議員耿葳昨在議會質詢時質疑，市長柯文哲2015年曾宣稱，要仿效霍桑效應，公布「北市性侵地圖」來降...

新店首座前瞻停車場 後年啟用

新北市交通局爭取前瞻預算興建22座停車場，位於新店的綠湖公園地下停車場昨天動工，預計2022年完工後可提供336個汽車停車位…

熱門新聞

政壇惋惜！基隆連任4屆現任議員楊石城今胰臟癌病逝

台中捷運試營運首日傳老婦迷途 捷運警察10分鐘找到人

癌逝議員楊石城送愛心便當10載 里長：謝謝為弱勢付出

網友搭中捷給好評 曝唯一缺點「高架化像文湖線、尖峰易擠」

台南知名老餐廳「奉茶」月底將熄燈 眾人不捨告別

嘉義最新網美景點曝光! 竟然是用「這個」做的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。