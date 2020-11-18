北市可托育人數成長 1人平均照顧4嬰幼兒

為了打造優良托育環境，友善托育城市，使幼兒受到更好的照顧，台北市截至9月底共有246所託嬰中心，可收托6774人，加上已經登記的保母實際收托為3327人，整個台北市的總托育量可達到1萬0101人，服務供給率為25.7%，比去年同期增加4.1%，小幅成長。

台北市政府透過「助您好孕3.0」等政策，補助托嬰育兒津貼，提供評價的托育服務，減輕家長育兒的經濟負擔。根據台北市社會局統計，9月底時台北市共有248間托嬰中心，可收托6774人；而截至今年6月底，托育人員有1370名，平均每位托育人員照顧4名嬰幼兒，是六都中最低，提升托育品質。

另外，為了提升托育品質，台北市也把居家托育人員，也就是保母納入管理，統計至9月底，總計有5489名0歲到未滿2歲的嬰幼兒接受居家托育，其中登記保母收托3327人為最大宗。