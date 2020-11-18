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耶誕城暫停Youbike部分時段租借 新北：今恢復府中站點

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
市民廣場旁的YouBike新站路站、新府路站、板橋車站、捷運板橋站3號出口站，因周邊設有市集攤位及位處主要燈區人潮眾多，維持暫停車輛借還。本報資料照片
市民廣場旁的YouBike新站路站、新府路站、板橋車站、捷運板橋站3號出口站，因周邊設有市集攤位及位處主要燈區人潮眾多，維持暫停車輛借還。本報資料照片

新北歡樂耶誕城13日開城後吸引大批民眾前往，新北交通局指出，活動周遭的YouBike平日、假日分別從下午4時、中午12時至晚間11時暫停車輛借還。新北市議員張維倩指出，造成通勤族、學生轉乘公車捷運不便，市府應檢討並提出改善措施。

新北交通局綜規科長吳政諺指出，原管制捷運府中站1號出口、3號出口YouBike站暫停營運，經觀察捷運府中站燈區人潮與自行車無明顯交織行為，今起恢復正常營運。

歡樂耶誕城燈區從市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園延伸到府中商圈，今年與迪士尼合作以「Disney Fairy Tales 迪士尼經典童話」為主題，開城後每天都吸引大批人潮前往，板橋地區滿滿車潮與人潮。

新北交通局也祭出管制措施，包含縣民大道、新站路口往土城方向每日下午3時至晚間11時將禁止左轉新站路；市府周邊人行道每日下午4時到晚間11時禁止騎乘自行車，須以牽引方式通行。

另外市民廣場旁的YouBike新站路站、新府路站、板橋車站、捷運板橋站3號出口站，因周邊設有市集攤位及位處主要燈區人潮眾多，平日下午4時到晚間11時、假日中午12時到晚間11時，維持暫停車輛借還。

住在中和莒光路的馬姓民眾指出，原本每天騎YouBike站通勤上下班，管制後所有人改搭公車，但大量車潮根本把馬路塞滿，過去沒管制，現在管制1個月很擾民；也有民眾建議，真的有大型活動再暫停即可。

張維倩表示，活動期間進行交通管制立意良善，但缺乏相關配套措施的宣傳，尤其今年加大管制區域及管制時間，若取消板橋及府中站周遭的Youbike點租借點，造成周遭通勤族及學生轉乘公車捷運不便。

捷運 YouBike

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