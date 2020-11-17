新北居家托育媒合平台 上網找合格保母很方便

為方便家長就近尋找合適的保母，新北市政府社會局建置居家托育服務媒合平台「新北育兒資訊網」，家長可上網找到合格、友善的托育保母，非常方便。

新北市府社會局長張錦麗今天表示，新北包括公托、私托、準公共化托育聯盟等收托量，整體家庭外收托率已達35%。

社會局說，新北市一年約有3萬名新生兒，除政府擴增公共托育，並擴大公共托育合作聯盟，也將私托和居家保母納入輔導。其中，5372名保母可收托9132名幼兒，目前已收托8342人，居家托育服務媒合平台扮演重要角色。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，今年5月間創立平台，納入私立托嬰中心及全市居家托育人員資料，包含基本資料、收托情形、環境介紹、個人托育理念等。

市府並委託13家相關保母或托育協會負責各區的媒合管理，依照需求者的角度設計網頁介面，家長只要透過資訊網搜尋所需求的保母，電腦會依照搜尋者所在位置，以同心圓秀出鄰近的保母，提供參考選擇。

林秀穗說，今年8月起又將全市公立、私立幼兒園、準公共和非營利幼兒園等資訊全部納入，提供育有6歲以下幼兒的家庭獲得育兒與托育資訊。為方便家長以手機搜尋，將開發「行動保母APP」，預計明年7月上線。

新北市保母協會理事長江淑卿表示，以往保母須靠親朋好友或社區口碑介紹，現在加入系統透過媒合平台，可增加收托對象的媒合率，也可隨時更新自家的收托情形和托育環境。

擁有兩個孩子的媽媽莊友涵表示，因身體健康因素無法親自照料兩個孩子，丈夫須上班，因此，她暫時搬回娘家住，由娘家父母幫忙照料。目前，老大已上幼兒園，她今年9月上網搜尋，透過「新北育兒資訊網」找到住家附近的居家保母藍雪甄。

社會局說，藍雪甄早年在安親班和幼兒園服務，對小孩有特別的感情，民國101年考取保母證照，已收托過11名嬰幼兒，不但親自烹煮幼兒食物，也記錄寶寶成長的飲食點滴，拍攝小孩的活動畫面，讓托育的父母安心。