大學生心理健康問題 柯文哲：諮商轉診要補起來

大學生心理健康問題受到重視，台北市長柯文哲今天表示，教育局有針對國中小及高中建立諮商轉診系統、但漏掉大學，現在要把這個破洞補起來，並分析防治中心的數據。

台北市長柯文哲今赴議會市政總質詢，國民黨議員王鴻薇表示，北市青少年自殺通報近年來上升，而校園的心理諮商資源預約常爆滿，要求提對策，柯文哲答詢時作上述回答。

柯文哲指出，社會安全網在自殺方面效果較不顯著，相較製造噪音、堆積髒亂等「會出來亂」的人，有自殺念頭的人不易掌握；而教育局雖對國小、國中、高中輔導老師建立轉診系統，但卻漏掉大學，「現在已看到此破洞」。

柯文哲表示，這的確是需要處理的議題，也會分析自殺防治中心近5年數據找原因；副市長蔡炳坤則說，已與北市31所大學聯繫，討論如何應對。

王鴻薇並呼籲，校園諮商資源不夠，而且很多老師本身壓力也很大，北市府應該結合社區內的資源來幫助年輕人。

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