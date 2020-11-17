萬里學童暢遊雙北市 見副總統、逛耶誕城

新北歡樂耶誕城熱鬧登場，為了讓偏鄉的孩子也有進城感受耶誕氛圍的機會，新北市議員張錦豪協助安排讓萬里區的萬里、大坪與崁腳國小前往新北市政府感受歡樂耶誕城的魅力，除此之外，萬里的國小學童到總統府參訪， 與副總統賴清德相見歡，近距離的與孩子互動拍照。

這次的戶外教學心得，每一個孩子都雀躍的分享，這場雙北行程是難得、永生難忘的回憶，以往總統府都是電視上看到或是開車路過，這次卻能實際踏進府內也讓孩子都相當興奮，還有充滿歡樂氣氛的歡樂耶誕城，也是對於偏鄉孩子來說不常遇見的大型活動，市議員張錦豪透過這次的行程，讓孩子有不一樣的戶外教學體驗。

市議員張錦豪說，今年的新北歡樂耶誕城首次加入大小朋友都超級喜愛的迪士尼卡通元素，打造市民的經典童話世界，不但有經典的童話故事人物還有遊樂設施，彷彿置身國外才有的迪士尼樂園，為此也期待，不論是與家鄉之光副總統賴清德的相見歡，還是體驗美好童話世界的歡樂耶誕城，都希望能夠為這群來自偏鄉的孩子創造激勵與美好回憶。