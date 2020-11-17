外籍師也教社會課 瑞芳區五校獲善款支持

瑞芳區瑞芳、義方、瑞濱、瓜山、九份等國小以區域聯盟，申請到教育局外籍教師的雙語課程，並以社會課內容作跨領域學習，為讓偏鄉學習資源更完善，昨(16)日兆鴻生技公司投入經費，贊助教材與備課費用的支出，使雙語課程發揮更好成效。

兆鴻生技公司董事長徐登賢表示，瑞芳區多所小學位處偏鄉，資源不足的情況，難以讓孩子接觸到外籍老師的雙語課程，三年前瑞芳、義方、瑞濱、瓜山、九份等五所國小，以區域聯盟形式爭取到兩位外籍老師巡迴授課，而兆鴻生技公司聽說這樣的偏鄉雙語課程，便投入挹注，讓教學更為順利。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，為配合教育局對外籍教師課程的規劃，瑞芳區域聯盟選擇以英文結合社會課的形式來備課，諸如「地圖上的家鄉」、「瑞芳的礦業」等課程，藉由手作成品、英文報告等方式展現，還有用地形劃分的台灣島模型，學生不只有成就感，更能將英文活用與家人分享。

透過兆鴻生技公司的捐贈，讓老師們的備課、學生的手作作品更得到支持，雙語課程在偏鄉小校不易推行，但希望透過更多社會上的愛心，讓孩子們無虞地徜徉資源，成長上進，縮短城鄉差距。