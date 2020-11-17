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打造五星級鄰里環境 汐止里長蕭素真獲特優
今年汐止區的特優里長名單出爐，其中復興里長蕭素真，當了三屆的里長，這是第二次獲得，從上任以來，對於里內的交通及鄰里環境打造都有不錯的成績，里民們也感受到居住環境不斷進步雖然，對於里長獲選特優里長也很肯定。
復興里長蕭素真說，從當里長以來就下定決心要把里內的條條道路通羅馬都能夠打通，巷弄狹窄的部分也都能拓寬，打造汐止最特優的里，讓里民有一個更好的居家環境。
位於市中心的汐止復興里社區大樓多，居住人口也不少，如何讓居住環境更好，交通及環境品質很重要，所以，里長蕭素真也帶領志工一起努力，已經連續七年拿下新北市里環境認證五星級，而營造成果，不但，在今年汐止區公所特別提報復興里長蕭素真，獲選特優里長，到新北市政府接受表揚，里民們也感受到復興里不斷的在進步。
對於今年獲得肯定當選特優里長，蕭素真很開心，當然，除了感謝志工里民的幫忙，也表示，未來的責任更重大，會繼續努力，不辜負大家及里民的期望，讓復興里越來越好。
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