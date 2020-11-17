獅友辦跳蚤市場義賣 50萬元捐偏鄉弱勢

國際獅子會300B2區於日前在瑞芳火車站前廣場舉辦跳蚤市場公益活動，不僅將義賣所得共50萬元提供給豐珠中學、瑞芳國中、瑞芳國小與慈善基金會幫助弱勢家庭外，也提供在地學生、獅嫂們的展現才藝舞台，場面激烈叫賣相當熱鬧。

國際獅子會300B2區總監梁金生表示，瑞芳火車站前15日聚集滿滿攤位，各個都來自國際獅子會300B2區的分會，包括這次協助辦理的瑞芳獅子會，透過跳蚤市場的閒置物再利用，不僅能騰出更多家中空間，也讓需要的民眾不用再次購物，便能以低廉價格作使用，一舉數得。

國際獅子會300B2區環境保護總召柯講利表示，現場各式商品都有，從百科全書、玩具玩偶，到魚丸湯、茶葉蛋等，主持人也在台上與民眾互動喊價拍賣，將獅友捐獻的名牌包變作愛心善款，金額目標預計50萬元，獅嫂們也帶來勁歌熱舞，希望大家能熱情參與義賣。

新北市議員林裔綺表示，此次也邀請瑞芳國小、瑞芳國中，帶來扯鈴、太鼓、街舞等表演，並提供5萬元捐款，照顧偏鄉弱勢生，而豐珠中學與天主教會花蓮教區、華山社會福利慈善事業基金會也獲得不小捐助，從環保動機，到弱勢關懷，期盼這樣的活動多多舉辦，讓社會愛心不斷擴散。