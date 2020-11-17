淡海輕軌藍海線帶人潮 平日湧2萬人次

淡海輕軌第一期藍海線在15日正式通車至漁人碼頭，淡海輕軌湧現大量的搭乘人潮，在漁人碼頭站更出現一波一波的下車乘客，在16日及17日兩天都破2萬人次，預期未來每天可以比原本運量多4千多人次，也為漁人碼頭鄰近區域帶來經濟效益。

乘客表示，從其他地區來淡水玩，就一路從北捷紅樹林轉輕軌，到漁人碼頭，不僅交通非常方便，而且沿途美景更是他們搭乘的主要原因之一。

店家而言，可是相當開心，他們表示，好幾年沒有看到平日有這麼多的人潮出現在這裡，比較去年同時期，真的多出數十倍，希望可以繼續的維持下去。

新北捷運公司副總詹?潁表示，通車當天星期假日，因為配合活動，漁人碼頭出現近4萬多的人潮，不過之後16日及17日，兩天，都有破2萬人次的搭乘人數，可見藍海線的延伸，有提升運量的效果，預期未來每天可以比原本運量多4千多人次，同時也為漁人碼頭鄰近區域帶來經濟效益。